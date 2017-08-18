اكدت وزيرة الاعلام والتراث الوطني الباكستاني مريم اورنغزيب الاهمية الكبيرة التي توليها بلادها للعلاقات الشاملة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، خاصة تعزيز التعاون الثقافي.

وخلال لقائها السفير الايراني في اسلام آباد مهدي هنردوست، لفتت الوزيرة اورنغزيب الى ضرورة تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الجارين خاصة في مجال صناعة الافلام والبرامج التلفزيونية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير هذا التعاون.

واضافت، اننا نرحب بأية مبادرة ومقترح من جانب الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية لرفع مستوى العلاقات الثقافية بين البلدين وسنقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة في اي وقت كان لتعريف شعبي البلدين، كل على ثقافة الاخر.

كما اكدت وزير الاعلام الباكستانية ضرورة تبادل زيارات الوفود الثقافية والاعلامية والمسؤولين في المجالات ذات الصلة.

وتم خلال اللقاء طرح مقترح التعاون المشترك بين ايران وباكستان في مجال انتاج الافلام والمسلسلات التلفزيونية بهدف ترويج الثقافة والتراث الوطني المشترك.

من جانبه اكد السفير هنردوست دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع الجانب الباكستاني وقال، ان ايران تدعو للرقي بالعلاقات الشاملة ومنها الثقافية مع باكستان.

ووجه السفير الايراني الدعوة لوزيرة الاعلام الباكستانية لزيارة مركز ابحاث اللغة الفارسية في اسلام اباد، حيث حظيت الدعوة بترحيب الجانب الباكستاني.