أردوغان يدعو الأتراك في ألمانيا إلى التصويت ضد حزب ميركل طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك في ألمانيا، يوم الجمعة، أن لا يمنحوا أصواتهم للحزب الديموقراطي المسيحي ولا للحزب الاشتراكي الديموقراطي ولا للخضر، في الانتخابات التشريعية في أيلول/ سبتمبر، واصفاً هذه الاحزاب بأنها عدوة لتركيا.