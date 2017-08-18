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|رقم الخبر: 200704
|تاريخ النشر: آب 18, 2017
|الوقت: 18:50
|الاقسام: دوليات
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أردوغان يدعو الأتراك في ألمانيا إلى التصويت ضد حزب ميركل
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك في ألمانيا، يوم الجمعة، أن لا يمنحوا أصواتهم للحزب الديموقراطي المسيحي ولا للحزب الاشتراكي الديموقراطي ولا للخضر، في الانتخابات التشريعية في أيلول/ سبتمبر، واصفاً هذه الاحزاب بأنها عدوة لتركيا.
وتابع أردوغان في تصريح صحافي على خلفية التوتر بين أنقرة وبرلين: أقول لجميع مواطني تركيا في ألمانيا لا تدعموا المسيحيين الديموقراطيين ولا الحزب الإشتراكي الديموقراطي ولا الخضر.. إنها جميعا عدوة لتركيا".
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