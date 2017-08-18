* قائد سلاح الجو: ينبغي أن نكون جاهزين للرد على أي اجراء مباغت

قال نائب القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد رضا بوردستان، ان داعش لا يجرؤ حتى على التفكير بالاقتراب من الحدود الايرانية نظرا للجهوزية التي تمتلكها القوات المسلحة الايرانية.

واضاف العميد بوردستان انه نظرا للاوضاع الحالية في العالم سيما في المنطقة، فان الجهوزية الدفاعية للقوات المسلحة، خلقت حالة من الأمن والهدوء في البلاد.

واشار الى المكونات المهمة لجهوزية القوات المسلحة الايرانية منها الاشراف الاستخباراتي على الاوضاع الحالية في داخل البلاد والمحيط الاقليمي واستعداد الكوادر الانسانية وتوفير المعدات .

واضاف انه رغم وجود بعض التهديدات في المنطقة، الا ان الوحدات العسكرية المتواجدة على حدود البلاد ووحدات الاسناد على أهبة الاستعداد تماما .

بدوره أكد قائد القوة الجوية الايرانية العميد طيار حسن شاه صفي بانه علينا ان نكون جاهزين للرد على اي اجراء مباغت في جميع المجالات سواء الناعمة او الخشنة.

وفي تصريح ادلى به خلال مراسم تقديم القائد الجديد لقاعدة "الشهيد فكوري" الجوية وتوديع القائد السابق، قال العميد طيار شاه صفي، ان اليوم هو عصر المباغتة وعلينا ان نكون على استعداد لاي نوع من المباغتة في جميع المجالات سواء الاجواء الناعمة او الخشنة.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار الى استشهاد 331 طيارا من القوة الجوية الايرانية خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في عقد الثمانينات من القرن الماضي (1980-1988) واضاف، مازال هنالك حتى اليوم 105 شهداء مفقودين.