تم يوم الجمعة في مدينة جالوس بمحافظة مازندران شمال ايران، تشييع جثمان الشهيد العميد مصطفى خوش محمدي احد المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع).

ووصول جثامين 19 شهيدا من المدافعين عن المراقد المقدسة الى مشهد المقدسة

وحضر مراسم التشييع نائب قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية وعدد من المسؤولين واسر الشهداء وحشد غفير من المواطنين.

وقد استشهد الشهيد خوش محمدي خلال مهمة استشارية مع عدد من المقاتلين في جبهة المقاومة الاسلامية ومنهم الشهيد محسن حججي خلال الاسبوع الماضي على يد الارهابين التكفيريين في منطقة حدودية مشتركة بين العراق وسوريا.

يذكر ان الشهيد العميد خوش محمدي كان من قادة كتيبة التمهيد والاقتحام للفرقة 25 كربلاء في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) ومن حراس الثورة المتقاعدين من اللواء القتالي – الهندسي 45 جواد الائمة (ع) التابع للحرس الثوري في محافظة كلستان شمال ايران.

والشهيد خوش محمدي هو ثالث شهيد من مدينة جالوس يستشهد في سوريا بعد الشهيد مصطفى شيخ الاسلامي (قبل عامين) والشهيد حسين بواس (العام الماضي).

في هذا السياق وصلت الى مطار "الشهيد هاشمي نجاد" في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران، يوم الخميس، جثامين 19 شهيدا من الشهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع).

وجرت هذه المراسم بحضور مسؤولي المحافظة واسر الشهداء وحشود من المواطنين.

وكان من ضمن الحاضرين في المراسم، وزير الدفاع في الحكومة العاشرة (2009-2013) العميد احمد وحيدي ومدير عام مؤسسة الحفاظ على آثار ونشر قيم الدفاع المقدس في محافظة خراسان الرضوية علي اكبر نجاتي.