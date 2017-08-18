صرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، أن أسرانا المحررين قاتلوا على جبهتين الاولى دفاعا عن حدود الوطن في مواجهة اعتداء نظام صدام والثانية في سجون نظام صدام.

جاء ذلك على هامش افتتاح لاريجاني الجلسة الثالثة من مناقشة مجلس الشورى الاسلامي لاهلية التشكيلة الوزارية الجديدة يوم الخميس، حيث أستهلها بتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى 17 اغسطس/آب، عودة ألاسرى من سجون النظام العراقي البائد عقب انتهاء حرب النظام العراقي على ايران للفترة 1980- 1988.

وأكد لاريجاني أن الاسرى المحررين، جاهدوا في جبهة الدفاع المقدس ازاء عدوان نظام صدام لسنوات، فيما أدت صلابتهم في سجون النظام الى تآكله وهبوط معنوياته.

وأكد أن مجلس الشورى الاسلامي يعتز بتواجد بعض الاسرى المحررين بصفة نواب، وأن الشعب الايراني يثمن دائما نضالهم ويدعو لهم بالتوفيق.

من جانبه قال رئيس مركز الابحاث الستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي، ان قوة ايران وأمنها مدينة لتضحيات الاحرار والشهداء والمدافعين عن مراقد اهل البيت (ع).

وبمناسبة الذكرى السنوية لعودة الاحرار(اسرى الحرب المفروضة 1980 - 1988) الى الوطن، نشر ولايتي صورة عن الاحرار في صفحته على الاينستغرام، وكتب : في مثل هذا اليوم نستحضر تضحيات وصمود الاحرار الذين عادوا الى الوطن بفخر وعزة، وتحرروا من مخالب النظام البعثي العراقي.

واضاف : هذا النصر والعودة بعزة وكرامة للاحرار تحقق في اطار مفاوضات مكثفة ومعقدة جدا لانهاء الحرب التي فرضها نظام صدام البائد ضد ايران مدعوما من قبل العديد من الدول الغربية والعربية، والتي انتهت باصدار القرار رقم 598، ومن أهم محاور هذا القرار اعلان الأمم المتحدة، النظام الصدامي بالمعتدي، وهو ما اكدت عليه الجمهورية الاسلامية الايرانية باستمرار.

واشار ولايتي الى تضحيات الاحرار والمدافعين عن مراقد اهل البيت عليهم السلام وقال : مما لاشك فيه ان صمود الاحرار وممانعتهم قد سجلت صفحة مشرقة انتقلت الى الجيل الحالي، واليوم المدافعين عن مراقد اهل البيت عليهم السلام يقدمون ارواحهم قرابين في سبيل حماية الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، والمثال على ذلك الشهيد حججي وباقي الشهداء الذين يقدمون أعظم دروس التضحية والصمود امام كل الاحرار في العالم .