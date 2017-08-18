اصدرت وزارة الامن الايرانية بيانا حول نشاطات تيارات مشبوه ومناوئة للثورة الاسلامية اعلنت فيه ان كافة اجراءات هذه الوزارة تجري في اطار الشريعة المقدسة والقانون والتزام الاخلاق الاسلامية.

وجاء في هذا البيان، انه في الايام الاخيرة التي تسير فيها عملية (مناقشة اهلية الوزراء المرشحين والتصويت على الثقة بشانهم) من قبل نواب مجلس الشورى الاسلامي بصورة حيوية ونشطة فان بعض التيارات المشبوهة ووسائل الاعلام المعادية والمناومة للثورة الاسلامية تحاول من خلال تزييف المعلومات وطرح اتهامات واخبار كاذبة اثارة الاجواء في المجتمع كي تقوم من خلالها في ظل اوهامها الباطلة ببث الخلاف وتوجه اتهامات ضد نظام الجمهورية الاسلامية وكوادرها المتفانية وبث التفرقة في المجتمع.

واكد البيان ان وزارة الامن اذ ترفض كافة الاتهامات المطروحة واثارة الاجواء الكاذبة وتعتبر الوثائق المزعومة بانها مزيفة، تعلن بان كافة اجراءات وزارة الامن تجري في اطار الشريعة المقدسة والقانون والتزام الاخلاق الاسلامية.

من جانبه اعتبر المساعد الخاص لوزير الامن الايراني ما تورده وسائل الاعلام المناوئة والمعادية للثورة حول الوزير المرشح للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بانها كاذبة.

وقال هذا المسؤول في وزارة الامن ان المهندس آذري جهرمي كان من المدراء طيبي السمعة والنزيهين والملتزمين بالقانون بوزارتي الامن والاتصالات والتكنولوجيا.

واضاف، ان الدعاية الاعلامية المعادية والانتهازية تجري بهدف تشويه صورة الكوادر المتفانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يذكر انه وبعد ان تم ترشيح محمد جواد آذري جهرمي لتولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس روحاني لمجلس الشورى الاسلامي لنيل الثقة، شرعت وسائل الاعلام المعادية للثورة والعميلة للاستكبار، بحملة اعلامية بهدف تشويه سمعته والمؤسسات الثورية في الجمهورية الاسلامية من خلال بث الاكاذيب والتخرصات.