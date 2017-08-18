  • الجمعة ٢٥ ذی قعده ١٤٣٨
  • الجمعة , أغسطس 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 200699 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 17:59 الاقسام: محليات  
وزارة الامن تصدر بيانا حول نشاط تيارات مشبوهة ومناوئة للثورة الاسلامية
ومسؤول يعتبر القضايا المطروحة ضد آذري جهرمي كاذبة

وزارة الامن تصدر بيانا حول نشاط تيارات مشبوهة ومناوئة للثورة الاسلامية

اصدرت وزارة الامن الايرانية بيانا حول نشاطات تيارات مشبوه ومناوئة للثورة الاسلامية اعلنت فيه ان كافة اجراءات هذه الوزارة تجري في اطار الشريعة المقدسة والقانون والتزام الاخلاق الاسلامية.
وجاء في هذا البيان، انه في الايام الاخيرة التي تسير فيها عملية (مناقشة اهلية الوزراء المرشحين والتصويت على الثقة بشانهم) من قبل نواب مجلس الشورى الاسلامي بصورة حيوية ونشطة فان بعض التيارات المشبوهة ووسائل الاعلام المعادية والمناومة للثورة الاسلامية تحاول من خلال تزييف المعلومات وطرح اتهامات واخبار كاذبة اثارة الاجواء في المجتمع كي تقوم من خلالها في ظل اوهامها الباطلة ببث الخلاف وتوجه اتهامات ضد نظام الجمهورية الاسلامية وكوادرها المتفانية وبث التفرقة في المجتمع.
واكد البيان ان وزارة الامن اذ ترفض كافة الاتهامات المطروحة واثارة الاجواء الكاذبة وتعتبر الوثائق المزعومة بانها مزيفة، تعلن بان كافة اجراءات وزارة الامن تجري في اطار الشريعة المقدسة والقانون والتزام الاخلاق الاسلامية.
من جانبه اعتبر المساعد الخاص لوزير الامن الايراني ما تورده وسائل الاعلام المناوئة والمعادية للثورة حول الوزير المرشح للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بانها كاذبة.
وقال هذا المسؤول في وزارة الامن ان المهندس آذري جهرمي كان من المدراء طيبي السمعة والنزيهين والملتزمين بالقانون بوزارتي الامن والاتصالات والتكنولوجيا.
واضاف، ان الدعاية الاعلامية المعادية والانتهازية تجري بهدف تشويه صورة الكوادر المتفانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
يذكر انه وبعد ان تم ترشيح محمد جواد آذري جهرمي لتولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس روحاني لمجلس الشورى الاسلامي لنيل الثقة، شرعت وسائل الاعلام المعادية للثورة والعميلة للاستكبار، بحملة اعلامية بهدف تشويه سمعته والمؤسسات الثورية في الجمهورية الاسلامية من خلال بث الاكاذيب والتخرصات.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0618 sec