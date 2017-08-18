اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني كيفية استشهاد محسن حججي انموذجا للجرائم الوحشية للارهاب التكفيري امام التاريخ والبشرية.

وخلال زيارته التفقدية مساء الخميس لمنزل أسرة الشهداء "علي اكبر" ,"علي اصغر" و"محمد رضا" اصغري تركاني، قال الرئيس روحاني، في الاشارة الى استشهاد محسن حججي، ان الروح المعنوية والايمان والثبات لدى هؤلاء الشباب والدفاع عن مراقد الائمة (ع) وسمعة المسلمين مؤشر الى ان مقاتلينا وشهداءنا هؤلاء تمكنوا من ان يجعلوا نهج التضحية والشهادة حية في المجتمع وان يضعوا هذا الطريق امام الشعب دوما.

واكد الرئيس الايراني بانه اذا كنا اليوم ننعم بالاستقلال ولا يسمح الاعداء لانفسهم بالعدوان على البلاد فذلك يعود لايمان الشباب والروح المعنوية وثقافة التضحية والشهادة في البلاد.

من جانبه اعتبر الرئيس روحاني لدى تفقده احد معاقي الحرب في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988)، صبر وجهاد المعاقين رغم جميع معاناتهم انموذجا فريدا للشباب .

واشار الرئيس روحاني لدى تفقده معاق الحرب مرتضى رضيعي الى استشهاد محسن حججي على يد داعش وقال ان استشهاده برهن انه حتى اولئك الذين لم يشهدوا مرحلة الدفاع المقدس والثورة الاسلامية يسجلون حضورهم دفاعا عن الدين والمسلمين بمنتهى الوفاء.

واكد روحاني انه لولا هذه التضحيات لتاثرت كل المنطقة وايران بالارهاب التكفيري وليس سوريا والعراق فقط .

واوضح انه لو كان الارهابيون التكفيريون قد هيمنوا على العراق وسوريا لما بقي شيئ من السمعة للاسلام .

واكد روحاني ان داعش وحماة الارهابيين هم مثال بارز للتحجر والنفاق في عالمنا المعاصر فلا وجود للايمان في قلوبهم ويدعون الاسلام بلسانهم فحسب.

*روحاني وجهانغيري يهنئان رئيس إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الى ذلك بعث رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني برقية تهنئة الى جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده معربا عن امله في المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

وضمن الرئيس روحاني في البرقية، خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس الاندونيسي بوافر الصحة والسعادة، وللشعب الإندونيسي الصديق باطراد التقدم والرقي.

وأعرب رئيس الجمهورية عن امله في المزيد من تقدم العلاقات بين البلدين في ظل العلاقات العريقة والودية بينهما.

كما بعث النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري برقية تهنئة الى نائب الرئيس الاندونيسي حاجي محمد يوسف كالا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر جهانغيري في برقية التهنئة عن ارتياحه لتطور العلاقات الثنائية، كما اعرب عن امله في صون العلاقات الودية وتعزيزها أكثر فاكثر في ظل الاواصر الاسلامية والثقافية والاقتصادية والسياسية المشتركة بين البلدين.

وتمنى النائب الاول لرئيس الجمهورية لمساعد الرئيس الاندونيسي بوافر الصحة والسعادة، وللشعب الإندونيسي الصديق باطراد التقدم والرقي.