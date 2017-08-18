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رقم الخبر: 200697 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 17:51 الاقسام: محليات  
سناتور روسي: موسكو ستعقد إجتماعا لدعم الإتفاق النووي

سناتور روسي: موسكو ستعقد إجتماعا لدعم الإتفاق النووي

أعلن السناتور الروسي ايغور مارازوف بان بلاده ستعقد اجتماعا مع الدول الأخرى في مجموعة (5+1) دعما للإتفاق النووي مع ايران.
وقال مارازوف في تصريح له الخميس، ان روسيا ستعقد اجتماعا مع اميركا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا لدعم الإتفاق النووي مع ايران.
واعتبر مارازوف الإجراء الاميركي الأخير تهديداً للإتفاق النووي مع ايران وقال: انه على هذا البلد (اميركا) عدم خلق التحدّي للوضع العالمي وبإمكان روسيا عقد إجتماع بمشاركة القوى العالمية التي وقّعت هذا الإتفاق.
واضاف مارازوف وهو عضو في لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، انه ينبغي ان يشارك في الاجتماع ايضا مندوبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان يدعموا حقوق ايران في الإتفاق.
وتابع السناتور الروسي: إن الشركات الاوروبية إستثمرت في الاقتصاد الايراني ولهذا السبب تسعى دول الاتحاد الاوروبي لإرساء الاستقرار في المنطقة.
ووصف مارازوف رد فعل ايران ازاء الحظر الاميركي ضدها بأنه منطقي ويمكن تفهّمه.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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