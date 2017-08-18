في تغريدة حول الإعتداء الارهابي في برشلونة

أثارت تغريدة نشرها الرئيس الاميركي دونالد ترامب تعليقاً على هجمات برشلونة الارهابية، جدلاً واسعاً لما إحتوته من تحريض على قتل المسلمين.

وألمح ترامب الى قصة تأريخية حول إعدامات سريعة أمر بها جنرال اميركي في الفيليبين بداية عام 1900.

وكان ترامب قد نشر في البداية تغريدة يعرض فيها المساعدة على اسبانيا بعد الاعتداء بالدهس الخميس، على المارة في برشلونة الذي خلّف 13 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً.

وبعد حوالي ساعة نشر ترامب تغريدة ثانية يقول فيها: إدرسوا ما فعله الجنرال الاميركي بيرشينغ بالارهابيين بعد القبض عليهم. إختفى بعدها ارهاب الاسلام المتطرّف لمدة 35 عاما.

وكان ترامب يشير الى الجنرال جون، بلاك جاك، بيرشينغ الذي كان الحاكم الاميركي لمنطقة مورو ذات الغالبية المسلمة من 1909 الى 1913.

الواقعة التاريخية المشكوك بها التي أشار اليها ترامب هي التالية: قوات بيرشينغ تجمع 50 مسلحاً اسلامياً ثم تعدم 49 منهم برصاص مغمس بدم الخنزير النجس وفق المعتقدات الاسلامية. فيما تم إطلاق السجين الرقم خمسين من اجل ان يُخبر رفاقه المقاتلين بما يفعله الاميركيون.

وفي موقف سابق، وخلال مهرجان انتخابي في ساوث كارولينا في شباط/ فبراير 2016 قال ترامب حول الواقعة سمعتم بهذا، أليس كذلك؟، ملمحا الى الجزء المتعلق بدم الخنزير!

من جهته قال مخرج الأفلام الوثائقية الأمريكي مايكل مور (63 عاما) لـ (رويترز)، في مقابلة الخميس: إن هذا الرجل (ترامب) سيقتلنا جميعا. لا يوجد أحد مسؤول. هذا الرجل يملك الشفرة النووية.

وأضاف مور وهو ليبرالي منذ وقت طويل ومنتقد شديد لترامب: نأمل أن يكون هناك أحد في (وزارة الدفاع) البنتاغون يحمينا. أيا كان ذلك الموضوع في الحقيبة النووية سواء مجرد رقم هاتف صديقة أو ما إلى ذلك.. آمل ألا تكون الأرقام الحقيقية لأننا في حالة بائسة الآن.

كما أعلن الصحفي الأميركي توني شوارتز، عن توقعه باستقالة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من منصبه قريبا.

ونشر شوارتز تغريدة على حسابه في تويتر، أشار فيها إلى أنه سيتفاجأ إذا بقي ترامب عاما في منصبه.

ولفت أحد مؤلفي كتاب (The art of deal) إلى أن ترامب سيقدم إستقالته قبل بدء المحامي روبرت مولر تحقيقه في تدخل روسيا بالإنتخابات الأميركية.

وتحدث شوارتز عن صفقة سوف يعقدها ترامب ليضمن حصانته مقابل إستقالته.

وقال: ترامب سوف يستقيل ويعلن النصر، قبل ألا يترك له الكونغرس ومولر أي خيار، متوقعا تنحّيه الخريف المقبل أو قبل ذلك.