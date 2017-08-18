قال المرشح لتولي حقيبة وزارة الدفاع في الحكومة القادمة العميد أمير حاتمي بان أولوية وزارة الدفاع للأعوام الاربعة القادمة ستكون الإرتقاء بالقدرات الصاروخية على أساس تعزيز قوة الردع.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد حاتمي لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، الجمعة حول اهم أولويات وزارة الدفاع.

وقال المرشح لتولي حقيبة الدفاع في الحكومة الايرانية المقبلة، ان وزارة الدفاع تعمل على أساس توجيهات وتدابير قائد الثورة الاسلامية للإستفادة من طاقات الحكومة في مسار دعم القوات المسلحة، ولقد بذلت وزارة الدفاع خلال الاعوام الاربعة الماضية كل جهودها للدعم الكامل للقوات المسلحة.

وأضاف: بناء عليه فان اهم اولويات الوزارة في الاعوام الاربعة القادمة ستكون في المجال الصاروخي ذلك لان العدو يسعى بقوة لكبح القدرات الصاروخية الايرانية وان الوزارة لها اجراءات مهمة في جدول اعمالها في ضوء معرفتها الدقيقة للتهديدات، ومن المؤكد ان الأولوية الأولى لوزارة الدفاع ستكون تقوية البنية الدفاعية وقدرات البلاد الرادعة.

وفي الرد على سؤال حول برامج تطوير انتاج الصناعات الدفاعية قال: إن وزارة الدفاع الايرانية ورغم كل القيود الموجودة والحظر المفروض من قبل أعداء الشعب الايراني خلال مرحلة طويلة، تفخر اليوم بأنها قادرة بإبداع على تصميم وانتاج وتوفير جميع الحاجات الدفاعية المحلية للقوات المسلحة الايرانية في جميع القطاعات الارضية والجوية والبحرية والفضائية والسايبرية.

وتابع العميد حاتمي: خلال فترة الحكومة الثانية عشرة (القادمة)، سيكون برنامجي تحقيق وتطبيق تدابير القائد العام للقوات المسلحة والحكومة لتقوية البنية الدفاعية ودعم القوات المسلحة، وانني على إطلاع بحاجات القطاع الدفاعي في ضوء ماضي انشطتي في الاركان العامة للقوات المسلحة ولقد تم بذل جهود مؤثرة خلال الاعوام الاربعة الماضية للزيادة الكمية والنوعية للمنتوجات الدفاعية.

وحول برامجه لتعزيز القدرات العسكرية والقوة الرادعة قال العميد امير حاتمي: إن الاعداء خاصة الاستكبار العالمي يسعون لحرمان ايران من قدراتها الرادعة في القطاع الصاروخي لذا فان كل جهود المدراء والخبراء في وزارة الدفاع تنصب على الاستمرار والارتقاء وزيادة القدرات والنوعية في إنتاج الصواريخ.

واضاف: في وزارة الدفاع وضمن رصد انشطة الاعداء في القطاعات العسكرية، ركزنا على زيادة كمية وقدرات الصواريخ لنعمل على تعزيز قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية الرادعة عدة أضعاف من خلال رفع مستوى القدرة الصاروخية، ولقد حققنا اليوم نجاحات جيدة في تصنيع وانتاج الزوارق السريعة.

وفي الرد على سؤال حول دور الحكومة في تقوية البنية الدفاعية للبلاد قال: لقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا حازما بصورة خطية لتقوية البنية الدفاعية للبلاد، وهنالك لسماحة قائد الثورة الاسلامية تدابير واضحة في هذا المجال، وعلى أي حال فان لوزارة الدفاع مسؤولية دعم القوات المسلحة وستبذل كل جهودها في هذا السياق.

واكد العميد حاتمي، ان المنجزات الكبرى للصناعة الدفاعية اليوم مؤشر الى الاهتمام الخاص للحكومة بهذا القطاع، فالحكومة تعتبر دعم الصناعات الدفاعية كمحرك للتقدم العلمي للبلاد في سائر القطاعات أمرا لازما ومتفقاً عليه. سنقوم بتقوية البنية الدفاعية وتصنيع الصواريخ وكل ما يلزم للدفاع عن بلادنا وسنواصل طريق تقوية البنية الدفاعية للوصول الى جميع الاهداف التي نتوخاها ان شاء الله تعالى.

يذكر انه يوم الخميس الماضي، وفي اليوم الثالث لجلسات مجلس الشورى الاسلامي لدراسة أهلية الوزراء المرشحين من قبل رئيس الجمهورية، تحدث الوزير المرشح لتولّي وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي عن برامجه، ولم يتحدث أي من النواب بصفة معارض له.