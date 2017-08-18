* المعلم: هناك رغبة مصرية صادقة في تعزيز العلاقات.. ودمشق تطالب الدول المشاركة في التحالف الدولي بالإنسحاب منه * الجيش السوري والمقاومة يضيّقون الخناق على (داعش).. وقوات (سوريا الديمقراطية) تتوقع بقاء الأمريكان لعقود في سوريا

إفتتح رئيس الوزراء السوري عماد خميس، فعاليات الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي الذي يعد أكبر تظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في سورية، بعد إنقطاع دام خمس سنوات.

وتشارك في المعرض 43 دولة عربية وأجنبية منها 23 شاركت بشكل رسمي عبر السفارات و20 دولة سجلت مشاركات تجارية أي عبر شركات اقتصادية مستقلة إلى جانب مشاركات القطاعين العام والخاص السوريين بمختلف المجالات.

وفي كلمة له، اعتبر خميس أن معرض دمشق الدولي يعاود إنعقاده هذا العام حاملاً للعالم أجمع رسالة سورية مفادها بأن إرادة الحياة لدى السوريين كانت وستبقى أقوى من إرهابهم رافعة رايةً من رايات الانتصار.. انتصار الحياة على القتل.. انتصار الحق على الباطل.. انتصار الشرف على الخيانة.. انتصار السيادة على التبعية.

من جانبها أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان، أن عودة معرض دمشق الدولي في هذا التوقيت والإقبال الجماهيري والدولي له رمزية كبيرة ويوجه رسالة بأن الحرب انتهت والإرهاب اندحر وأننا في بداية الطريق نحو إعادة الإعمار.

ونوهت شعبان في مقابلة مع قناة الميادين بزيارة الوزراء اللبنانيين ومشاركتهم في معرض دمشق الدولي مؤكدة أن تبادل الزيارات يجب أن يكون أمرا طبيعيا بين لبنان وسورية اللذين يجمعهما التاريخ والجغرافيا والمصلحة الواحدة، وكل ما أثير من جدل حول الزيارات أمر مؤسف وغير صحي لأنه من الطبيعي أن تكون العلاقات بين سورية ولبنان حميمة وقوية.

كما أشارت إلى المشاركة المصرية في المعرض وكثافة الحضور وقالت: نرحب بأي دولة عربية ترتئي أن التعاون والتكامل مع سورية ومع البلدان العربية الأخرى هو شرط أساسي لنهوض العرب في المرحلة المقبلة.

وحول العلاقة مع الأردن قالت شعبان: إن العلاقة مع الأردن مرشحة لأن تكون جيدة في المستقبل إذ نريد علاقات جيدة مع كل الدول العربية رغم ما تعرضنا له من ألم لأن مصيرنا في الدول العربية مشترك.

وردا على سؤال حول إدلب، بينت شعبان أن الحوار مستمر من أجل إدلب حيث من المقرر أن تكون من المناطق الأربع لخفض التوتر رغم وجود بعض الصعوبات لأن فيها أعدادا كبيرة من الإرهابيين من مختلف العصابات التي تدعمها تركيا، مشددة في الوقت ذاته على أن سورية ترفض رفضا قاطعا محاولة تركيا شرعنة وجودها في سورية من خلال إثبات أنها أحد الضامنين الثلاثة في أستانة.

كما التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع وفد اتحاد غرف التجارة المصرية المشارك في المعرض، برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة أحمد الوكيل. وشدد على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن مستوى المشاركة المصرية في المعرض وحجمها يعكسان رغبة صادقة في تعزيز العلاقات مع سوريا، ولفت إلى أن البلدين يواجهان «عدواً واحداً مشتركاً هو الإرهاب التكفيري المدعوم من قبل قوى إقليمية ودولية»، ما يستوجب توحيد الجهود للقضاء عليه.

بدوره، قال الوكيل إن الزيارة وحجم المشاركة المصرية في المعرض يعبّران عن الرغبة في إعطاء زخم للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وصولاً إلى عودتها إلى وضعها الطبيعي.

الى ذلك طالبت وزارة الخارجية السورية الدول المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والتي تدعّي احترامها للقانون الدولي الإنساني، الحل الفوري لهذا التحالف غير المشروع الذي تأسس دون طلب من الحكومة السورية وخارج إطار الشرعية الدولية والأمم المتحدة أو الإنسحاب من هذا التحالف الذي خالف كل القيم التي نؤمن بها، على حد تعبيرها.

ولفتت الوزارة في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول مواصلة التحالف الإعتداءات الوحشية بحق السوريين، لفتت إلى أن سوريا تجدد إدانتها بأشد العبارات لجرائم التحالف التي يرتكبها بحق المدنيين السوريين والتي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت الطائرات التابعة للتحالف ارتكبت العديد من المجازر بحق مدنيين سوريين في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش، وخصوصاً في الرقة ودير الزور، كان آخرها استهداف الطائرات التابعة للتحالف قرى في الرقة وريف دير الزور يوم الأربعاء الماضي، أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 40 مدنياً وجرح العشرات غيرهم.

ميدانيا - ضيق الجيش السوري ومجاهدو المقاومة الخناق على مسلحي تنظيم (داعش) الارهابي على طول خطوط التماس في جرود الجراجير وقارة في القلمون الغربي بريف دمشق.

وسيطر الجيش السوري ومجاهدو المقاومة على مرتفعات شعبة يونس، حرف وادي الدب، شعبة المحبس الاولى، حرف الحشيشات وقرنة الحشيشات بعد تكبيد عناصر (داعش) خسائر كبيرة.

وطوال الايام الماضية واصل الجيشان اللبناني والسوري وحزب الله دك مواقع الارهابيين واستنزافهم وشل قدراتهم، ومنع تحركاتهم، وقطع خطوط التواصل والامداد عبر قصف الجيش اللبناني لمواقع الارهابيين، كما حصل الاربعاء، من خلال السيطرة على مرتفعات خصاب خزعل والمنصرم وضهر الخنزير، فيما شن الطيران السوري عشرات الغارات على جرود القلمون الغربي، وتحديداً مرتفعات الحشيشان وابو حديج ومعبر الزمراني، ودمر غرفة الاشارة المركزية في القلمون الغربي. اما مدفعية حزب الله فدكت مواقع الارهابيين بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة.

كما أطبقت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة الحصار على مجموعة كبيرة من إرهابيي تنظيم (داعش) في بلدة عقيربات بريف سلمية بحماة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن الجيش السوري، بدعم من الطائرات المقاتلة الروسية، يطبق الحصار على مجموعة كبيرة من مسلحي تنظيم (داعش) بالقرب من بلدة عقيربات في ريف حماة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها الجوية دمرت 730 موقعاً للإرهابيين في سوريا خلال أسبوع.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية بان الإرهابيين يحاولون الفرار من عقيربات المطوقة باتجاه دير الزور عبر جماعات صغيرة.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، حليف واشنطن في الحرب على (داعش) في سوريا، أن القوات الأمريكية ستبقى في شمال البلاد لفترة طويلة بعد هزيمة المسلحين المتشددين.

وقال طلال سلو، المتحدث بما يسمى (قوات سوريا الديمقراطية)، لرويترز: إن التحالف، المؤلف من فصائل أبرزها وحدات حماية الشعب الكردية السورية، يعتقد أن الولايات المتحدة لها مصلحة استراتيجية في البقاء.

من جهته، أشار الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف، إلى أن هناك الكثير من المعارك التي يتعين خوضها.. حتى بعد هزيمة التنظيم في الرقة.. ما زال لدى داعش معاقل في وادي الفرات، في إشارة إلى محافظة دير الزور جنوب شرقي الرقة.

وقال ديلون، دون الخوض في تفاصيل: مهمتنا هزيمة المسلحين في مناطق محددة في العراق وسوريا وتهيئة الظروف لعمليات متابعة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي واشنطن، قال إريك باهون، المتحدث باسم وزارة الدفاع، البنتاغون: الوزارة لا تناقش الأطر الزمنية لعمليات مستقبلية، لكننا ما زلنا ملتزمين بتدمير التنظيم ومنع عودته.

وتسيطر (قوات سوريا الديمقراطية) ووحدات حماية الشعب على منطقة واسعة في شمال سوريا ظهرت فيها إدارات حكم ذاتي منذ بدء الصراع السوري في 2011.