* البلدان يتفقان على تبادل الزيارات بين القطع البحرية وايفاد مراقبين الى مناوراتهما المشتركة

صرح رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، ان وجهات نظر ايران وتركيا مشتركة حيال إستفتاء الإستقلال في إقليم كردستان العراق، وان تركيا وايران تؤكدان أن الاستفتاء غير ممكن ويجب ان لا يحدث.

وفي تصريح له عقب لقائه رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في تركيا مساء الاربعاء، صرح اللواء باقري بانه بحث مع المسؤولين الاتراك خلال هذه الزيارة، القضايا الإقليمية المهمة بما فيها قرار إقليم كردستان العراق بإجراء استفتاء الاستقلال خلال الشهر المقبل.

وأعلن بان الطرفين الايراني والتركي، أكدا وأعلنا ان هذا الاستفتاء فيما لو جرى سيشكل أساسا لبدء التوتر والصراع في داخل العراق والتي ستطال تداعياته دول الجوار.

واكد، ان وجهات نظر ايران وتركيا مشتركة حيال إستفتاء الاستقلال في إقليم كردستان العراق، وان تركيا وايران تؤكدان أن الاستفتاء غير ممكن ويجب ان لايحدث.

واوضح اللواء باقري ان زيارته وعلى مستوى رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة لم تحدث منذ بداية الثورة الاسلامية، وجرت تلبية لدعوة من المسؤولين الاتراك وموافقة قائد الثورة الاسلامية، وقال: إن اللقاءات مع المسؤولين العسكريين والأمنيين والرئيس التركي تناولت العديد من القضايا بما فيها التعاون العسكري والقضايا الأمنية وأمن الحدود المشتركة بين البلدين وتوصلنا الى إتفاقيات جيدة.

وفي معرض توضيحه لنتائج الزيارة قال: اتفقنا حول القضايا العسكرية واجراء التدريبات المشتركة وتبادل الزمالات الدراسية، وزيارات القطع البحرية للبلد الآخر وإيفاد مراقبين من البلدين للمناورات المشتركة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاون العسكري.

وأعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة بانه وجّه الدعوة الى رئيس الاركان المشتركة في الجيش التركي لزيارة طهران لمواصلة التعاون.

وقال اللواء باقري انه اوضح للمسؤولين السياسيين والعسكريين الأتراك حول أمن المناطق الحدودية المشتركة واجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية وأعلن ان ايران اتخذت خلال السنوات الماضية العديد من الآليات لغلق الحدود ومواجهة انواع التهريب والتصدي للارهابيين في المناطق الحدودية، وان الحدود الايرانية - التركية تنعم بالأمن تماما.

واضاف إن الجانب التركي بدأ هو الآخر باتخاذ الاجراءات لغلق ومراقبة الحدود، موضحا بان الطرفين قررا مواصلة الاجراءات بالتنسيق مع احدهما الآخر واقرار الهدوء والاستقرار على الحدود المشتركة.

واشار اللواء باقري الى انه بحث ايضا مع المسؤولين الاتراك حول مكافحة الارهاب بكل انواعه وتبادل المعلومات والتعاون العملياتي - التدريبي وتبادل الخبرات ومما لا شك فيه سيكون له التأثير في إستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

واضاف: إن الرئيس التركي أعلن بانه سيزور طهران قريبا وستنعقد اللجنة الاستراتيجية بين البلدين بحضور المسؤولين الايرانيين والاتراك والتي تهدف الى تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية وايضا العسكرية بين طهران وانقرة.

وصرح اللواء باقري بان زيارته كانت ناجحة جدا حيث أسست للعديد من القضايا المهمة سيما على الاصعدة العسكرية والدفاعية والأمنية بين البلدين المهمين في المنطقة وسيستمر هذا التعاون بالتنامي في المستقبل.

ووصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري يوم الثلاثاء الى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الاركان العامة التركي الفريق أول خلوصي آكار.