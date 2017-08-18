أعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، في برقيتي مواساة الى رئيسة مجلس النواب الاسباني أنا باستور جوليان ورئيس مجلس الشيوخ الاسباني بيوغارسيا اسكودرو، عن أسفه وتأثره للهجمات الارهابية في مدينة برشلونة التي أسفرت عن سقوط ضحايا من أبناء اسبانيا.

وأشار لاريجاني الى ان هذه الاعمال اللاانسانية تكشف عن تفشّي العنف والارهاب الأعمى وغياب الامن في العالم اليوم، الامر الذي يستدعي تضافر الجهود العالمية لمواجهتها بحسم.

كما ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي الاعمال الارهابية واللاإنسانية التي وقعت مساء الخميس في مدينة برشلونة الاسبانية، معزيا الحكومة والشعب الاسباني خاصة ذوي ضحايا وجرحى هذه الجريمة المروعة.

وقال قاسمي في تصريحه، الجمعة، انه وبعد الهزائم الميدانية والمتتالية للارهابيين المتطرفين في المنطقة، اصبح توسيع العمليات الارهابية العمياء في مختلف مناطق العالم في جدول أعمال هؤلاء المجرمين وان قتل الافراد العاديين والابرياء يعد من أهدافهم المقيتة.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على ان الارهاب المنفلت الراهن قد تحوّل الى معضلة عالمية واضاف: إن الارهاب الداعشي الاعمى اليوم قد تجاوز كل الحدود الجغرافية والعقيدية والان فان العالم وجميع الشعوب في كل أنحاء المعمورة، من الشرق الاوسط الى افريقيا ومن الشرق الاقصى الى اوروبا، أصبحت أهدافا لأعمالهم الخبيثة والمناهضة للبشرية.

وبيّن قاسمي بان للمعضلات العالمية حلولا عالمية واضاف: اليوم لا دولة في العالم حتى حماة الارهابيين في السر والعلن يمكنها ان تكون بمأمن من هذا الخطر والبلاء العالمي الكارثي.

وتابع المتحدث، لقد آن الأوان لتبادر بشعور من المسؤولية جميع الدول الداعية للسلام والذين يجعلون مكافحة الارهاب بمعناها الحقيقي في مقدمة أعمالهم، لتشكيل إتحاد عالمي ضد العنف والارهاب وانعدام الامن، وان يجعلوا، بعيدا عن أي خلاف في وجهات النظر، اولويتهم الأولى بصدق وارادة راسخة، العمل على مكافحة واجتثاث جذور تجّار الموت والكراهية والخطر الاكبر للأمن الدولي.

واكد قاسمي، انه في هذا الطريق والكفاح المقدس، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها إحدى ضحايا الارهاب والتي كانت على الدوام في الخط الامامي لمكافحة التطرف والارهاب وتحمّلت الكثير من الاثمان لغاية الان، مستعدة للمساعدة والتعاون مع المجتمع العالمي.