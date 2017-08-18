ذكر شهود من رويترز ووسائل إعلام يوم الجمعة أن الشرطة قتلت ما لا يقل عن 13 شخصا في الليلة الثالثة من التصعيد في الحرب التي يشنها الرئيس رودريجو دوتيرتي ضد المخدرات والجريمة.

وكان 67 شخصا قتلوا في وقت سابق هذا الأسبوع واعتقل أكثر من 200 في مانيلا والمناطق المتاخمة للعاصمة الفلبينية فيما وصفته الشرطة بأنه مسعى للحد من المخدرات والجريمة في الشوارع.

وأثارت زيادة حالات القتل إدانة نائبة الرئيس ليني روبريدو التي تنتمي لحزب معارض لدوتيرتي. وروبريدو منتقدة دائمة للحملة التي قتل فيها آلاف الفلبينيين وسببت قلقا دوليا منذ تولي دوتيرتي السلطة قبل عام ووصفتها بأنها "أمر ينبغي الغضب بشأنه".

وذهب فريق مراسلين من رويترز إلى خمس مناطق في مانيلا ليل الخميس حيث قتل أربعة رجال في تبادل لإطلاق النار مع شرطة سرية.

ومنعت الشرطة الصحفيين من الاقتراب من الموقع في حي كالوكان في شمال شرق العاصمة لكنهم شاهدوا ثلاثة أكياس للجثث تؤخذ من متاهة من الأزقة الضيقة. وشاهدوا في مكان آخر في كالوكان جثة رجل على سياج حديدي في محطة للحافلات.