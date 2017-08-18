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رقم الخبر: 200689 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 16:39 الاقسام: منوعات  
إجازة لعام كامل بحثاً عن كلب ضائع!

إجازة لعام كامل بحثاً عن كلب ضائع!

قد يفقد كثير من الناس الأمل في العثور على كلبه، إن ضاع. وربما بعضهم قد يضجر لاحقاً في البحث، لكن يبدو ان مواطناً المانياً، يواظب بشكل دائم على رحلة بحثه عن كلبه المفضل.

ووصل به الأمر الى طلب إجازة لعام كامل من عمله، للعودة إلى جنوب فرنسا والبحث عن كلبه الذي ضاع هناك خلال إجازة عائلية. واختفى الكلب «جويس» أثناء قضاء توماس وزوجته وطفليهما إجازة في أحد المنتجعات وفقاً لموقع «هيئة الإذاعة البريطانية».

وأمضت العائلة أسبوع الإجازة الأخير في البحث عن «جويس» ولم تجده. لكن توماس عاد الآن إلى جنوب فرنسا، ووزع مئات الملصقات عن كلبه، آملا إيجاده والعودة معاً إلى ألمانيا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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