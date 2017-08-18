استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر الجمعة، حيث تجاذبها بيع واسع النطاق في شتى الأسواق ومؤشرات على شح تدريجي لإمدادات الخام.

وفي الساعة 11ر07 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسعة سنتات عن الإغلاق السابق لتسجل 12ر51 دولار للبرميل، لكنها مازالت باتجاه تراجع أسبوعي بنحو إثنين بالمئة. وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 17ر47 دولار للبرميل، لكنها صوب تراجع أسبوعي يتجاوز الثلاثة بالمئة.

هذا وارتفع الذهب للجلسة الثالثة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة بفعل عدم التيقن السياسي في الولايات المتحدة وبعد هجوم في اسبانيا أودى بحياة 13 شخصاً.

وبحلول الساعة 03ر07 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 3ر0 بالمئة إلى 65ر1291 دولار للأوقية بعد صعوده ليومين متتاليين. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 5ر0 بالمئة إلى 20ر1298 دولار للأوقية. وزادت الفضة 4ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 07ر17 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 7ر0 بالمئة إلى 45ر979 دولار للأوقية. وتقدم البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 10ر927 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط 2001 عند 930 دولاراً في الجلسة السابقة.