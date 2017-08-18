وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، في مؤتمر صحفي الأربعاء، ان القرار يهدف إلى جذب السفن إلى الموانئ المصرية، وقال: ان خفض الأسعار لن يؤثر على جودة الخدمات الملاحية المقدمة للسفن.

وتمنح تخفيضات للسفن التي تتداول أكثر من مئتي حاوية بنسبة 3%، وللسفن التي تتداول خمسمئة حاوية بنسبة 8%، أما السفن التي تزيد حاوياتها على 3333 حاوية فتحصل على تخفيض بنسبة 50%. وقد تراجعت إيرادات قناة السويس -التي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر- في العام الماضي، بالرغم من الإنفاق الكبير على التوسعة والتطوير.

وبلغت الإيرادات حوالي خمسة مليارات دولار في عام 2016 بانخفاض نسبته 2ر3% عن عام 2015. وارتفعت الإيرادات بنسبة طفيفة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لتبلغ 93ر2 مليار دولار.