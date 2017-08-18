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رقم الخبر: 200687 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 16:47 الاقسام: اقتصاد  
مصر تخفض رسوم الحاويات في قناة السويس
لتجذب السفن إلى موانئها

مصر تخفض رسوم الحاويات في قناة السويس

أعلنت الحكومة المصرية تخفيض رسوم سفن الحاويات العابرة (الترانزيت) في موانئ شمال قناة السويس وجنوبها، بنسب تتراوح بين 3% و50% وفقاً لأعداد الحاويات.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، في مؤتمر صحفي الأربعاء، ان القرار يهدف إلى جذب السفن إلى الموانئ المصرية، وقال: ان خفض الأسعار لن يؤثر على جودة الخدمات الملاحية المقدمة للسفن.

وتمنح تخفيضات للسفن التي تتداول أكثر من مئتي حاوية بنسبة 3%، وللسفن التي تتداول خمسمئة حاوية بنسبة 8%، أما السفن التي تزيد حاوياتها على 3333 حاوية فتحصل على تخفيض بنسبة 50%. وقد تراجعت إيرادات قناة السويس -التي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر- في العام الماضي، بالرغم من الإنفاق الكبير على التوسعة والتطوير.

وبلغت الإيرادات حوالي خمسة مليارات دولار في عام 2016 بانخفاض نسبته 2ر3% عن عام 2015. وارتفعت الإيرادات بنسبة طفيفة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لتبلغ 93ر2 مليار دولار.

 
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