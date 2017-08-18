وذكرت وسائل إعلام أن المهرجان السنوي للتوائم أقيم للعام 2017، قبل أيام، في توينسبرغ (التوائم) بأوهايو.

ويحضر المهرجان عادة آلاف التوائم من أعمار مختلفة، ويرتدي كل منهم زيّا مطابقا للآخر.

ويعود سبب تسمية المهرجان باسم المدينة إلى التوأم موسى وهارون (ويلكوكس)، اللذين قدما إلى المدينة، وكانت حينها تسمى ميلسفيل.

ودعا المنظمون المشاركين إلى ارتداء ملابس تمثل الدول التي تعود إليها جذور عائلتهم.

يذكر أن مهرجان التوائم بدأ في العام 1976، وحضره 36 توأما فقط، فيما وصل عدد الحضور في العام الجاري إلى أكثر من ثلاثة آلاف توأم.