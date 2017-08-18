ذكرت إذاعة (أو إنديا)، الهندية الحكومية، أن 34 مزارعاً على الأقل، انتحروا خلال الأيام الثمانية الأخيرة في ولاية ماهاراشترا غربي الهند.

وسجلت السلطات الهندية في الولاية، حالات الانتحار في 8 أحياء داخل منطقة (ماراثوادا) من الـ 6 إلى الـ13 أغسطس الجاري.

وقال مسؤولون محليون: (حتى الآن شهدت المنطقة انخفاضاً في سقوط الأمطار دون المعدل خلال هذا الموسم، الأمر الذي فرض تهديداً على المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف)، وذكرت تقارير أنه منذ بداية العام الحالي، سجلت حوالي 580 حالة انتحار بين المزارعين في منطقة ماراثوادا، حيث يطالب المزارعون بإسقاط الديون والتعويض.

ووقع احتجاج كبير في العاصمة المالية للهند (مومباي) الأسبوع الماضي، طالب فيه المحتجون بحصة لأبناء المنطقة في الوظائف الحكومية والمؤسسات التعليمية وتعديل قوانين الطبقات المصنفة والقبائل المصنفة، وكذلك إسقاط الديون عن الفلاحين.