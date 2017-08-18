بورصة طهران تصعد 45 نقطة بفعل مشتريات الأفراد أغلقت بورصة طهران تعاملات يوم الأربعاء الماضي، على ارتفاع مؤشرها العام 45 نقطة الى مستوى 81741 نقطة، بفعل إقبال شراء الأسهم من قبل الأفراد.