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|رقم الخبر: 200683
|تاريخ النشر: آب 18, 2017
|الوقت: 16:48
|الاقسام: اقتصاد
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بورصة طهران تصعد 45 نقطة بفعل مشتريات الأفراد
أغلقت بورصة طهران تعاملات يوم الأربعاء الماضي، على ارتفاع مؤشرها العام 45 نقطة الى مستوى 81741 نقطة، بفعل إقبال شراء الأسهم من قبل الأفراد.
وتلقى المؤشر العام دعماً رئيساً من مكاسب أسهم شركات الخدمات المعلوماتية 39 نقطة، وخطوط الملاحة البحرية 19 نقطة، ومجموعة البتروكيماويات الايرانية (بترول) 15 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة، أكثر من 7ر2 تريليون ريال (الدولار=32800 ريال) عبر تداول 725 مليون سهم وورقة مالية توزعت على 44029 صفقة.
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