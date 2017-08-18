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رقم الخبر: 200681 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 16:35 الاقسام: منوعات  
شاب يبيع سيارته من نوع بورش بدولارين فقط!

شاب يبيع سيارته من نوع بورش بدولارين فقط!

عرض وكيل عقاري من تشيلسي انجلترا سيّارته من نوع بورش للبيع عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستغرام. وحدّد الوكيل إيد بيزانت ثمن السيّارة بـ 25 دولاراً أي 20 باوندا.

لكن على عكس ما قد تعتقدون فإنّ إيد لن يخسر في ثمن السيّارة لا بل بالعكس فإنّه سيجني الأموال من هذه الصفقة، كيف؟!..

وفق المنشور الذي نشره عبر انستغرام، قال إيد إنّه سيبيع 2500 تذكرة ثمن الواحدة 20 باونداً لفرصة الفوز بسيّارته من نوع بورش كايمان بشرط أن يبدأ السحب الذي سيُنقل مباشرة على انستغرام بعد بيع كلّ التذاكر.

وبعد القيام بعملية حسابية صغيرة سيتبيّن لكم أنّه سيجني 50 ألف باوند إذا قام ببيع كلّ التذاكر، في حين أنّ ثمن الإصدار الجديد من سيارته يبلغ 43 ألف باوند.

وقال إيد لصحيفة (Business Insider) إنّه يهدف من المسابقة شراء سيّارة جديدة لكنّ الأهمّ من ذلك أنّه يريد إدخار القليل من المال من أجل زفافه السنة القادمة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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