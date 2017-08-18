إحتضنت جزيرة كيش (جنوب ايران) الاجتماع التحضيري الأول للمنتدى الدولي العاشر لهندسة شواطئ وموانئ الدول النامية 2020، بمشاركة أعضاء لجان التنسيق الدولية (IOC) واللجنة التنسيقية الوطنية الايرانية (LOC).

وضم الإجتماع كلاً من الأمين العام وكبار مسؤولي جمعية البنى التحتية للشحن البحري العالمية والرابطة الدولية الدائمة للمؤتمرات الملاحية (PIANC) ومندوبين من ألمانيا والأرجنتين والفلبين وبلجيكا الأعضاء بلجان التنسيق الدولية (IOC). وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة التنسيق الوطنية الايرانية (LOC) ولجان التنسيق الدولية(IOC) تتمحور حول عقد اجتماعات بين الجانبين.

من جهته، أكد المدير العام لمنظمة هندسة الموانئ والشواطئ الايرانية، أن الاجتماع اعتمد قرار استضافة جزيرة كيش أعمال المنتدى الدولي العاشر لهندسة شواطئ وموانئ الدول النامية 2020. وأضاف: ان الاجتماع استهدف تدارس واعتماد برامج الدولة المستضيفة للمنتدى الدولي العاشر وتحديد المكان والموعد النهائي لانعقاده، فضلاً عن اختيار المحور الأساس للمنتدى المتمثل بترقية الشحن والنقل البحري والتنمية المستدامة للبنى التحتية والمناطق الشاطئية.