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رقم الخبر: 200679 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 16:44 الاقسام: دوليات  
روسيا تعزز وجودها العسكري في أفغانستان

روسيا تعزز وجودها العسكري في أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا تعزز وجودها العسكري في آسيا الوسطى حيث يبقى الوضع غير مستقر بسبب النزاع القائم في أفغانستان.

وقال شويغو خلال اجتماع  الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: الوضع في آسيا الوسطى يبقى غير مستقر، ويستمر النزاع المسلح في أفغانستان بين القوات الحكومية، ومسلحي "طالبان" و"داعش".

وتابع الوزير: قيادة الدائرة العسكرية الوسطى تولي اهتماما خاصا لتنفيذ الخطط المشتركة مع القوات المسلحة لدول آسيا الوسطى ما يساهم في تعزيز مواقع روسيا في هذه المنطقة.

وأشار شويغو إلى أن الاتجاه الإستراتيجي لآسيا الوسطى يقع في منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية المركزية، وهواليوم من أهم الاتجاهات.

وأوضح شويغو، أنه في إطار الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية في تموز/ يوليو، ولأول مرة بالمشاركة مع عسكريين من طاجيكستان تم إجراء تدريبات إطلاق النار وتوجيه النار باستخدام أنظمة أطلاق الصواريخ المتعددة "أورغان" ومجمعات الصواريخ التشغيلية التكتيكية "إسكنأم".مشترك".

 وأضاف شويغو، أن القدرات القتالية للدائرة العسكرية الشرقية تعززت بنسبة 10% نتيجة تحديث وحدات الصواريخ بمنظومات "باستيون" و"إسكندر — ام".

وقال شويغو: "تستمر أعمال إعادة تسليح وحدات الصواريخ بمنظومات "اسكندر —ام" و"باستيون"، ونتيجة لتنفيذ هذه الإجراءات تعززت القدرات القتالية للدائرة العسكرية الشرقية بنسبة أكثر من 10 بالمئة".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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