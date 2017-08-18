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رقم الخبر: 200678 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 16:43 الاقسام: دوليات  
إجلاء أكثر من 1000 مهاجر بمخيمات شمال باريس

إجلاء أكثر من 1000 مهاجر بمخيمات شمال باريس

أجلي أكثر من ألف مهاجر صباح الجمعة، من مخيمات أقيمت على عجل منذ بضعة أسابيع في بورت – لا - شابيل بشمال باريس في العملية الخامسة والثلاثين من نوعها خلال سنتين في العاصمة الفرنسية.

وذكرت مراسلة وكالة فرانس برس أن 350 شرطيا جمعوا منذ الفجر وتحت الأمطار، المهاجرين الموجودين الذين أتى معظمهم من أفغانستان والسودان والصومال وإريتريا، وأجلوهم على متن حافلات.

وذكر السوداني على (24 عاما) بعد وضعه في صف الانتظار، "لم يقولوا لنا إلى أين سنذهب".

وأعلن المدير العام لجمعية "فرنسا أرض لجوء" بيار هنري، أن عددهم كان عشية عملية الجمعة "أكثر من ألف".

وذكرت مديريات الشرطة والمنطقة الباريسية في بيان أن "هذه المخيمات غير الشرعية تشكل خطرا كبيرا على سلامة المقيمين فيها وأوضاعهم الصحية وكذلك على جيرانهم".

وأكدت السلطات في بيانها أن هؤلاء الأشخاص الذين نقلوا إلى قاعات رياضية في المنطقة الباريسية، "سيخضعون لتدقيق شامل ومعمق لأوضاعهم الادارية" وسيتم توجيههم طبقا لأوضاعهم.

وقد قدمت الحكومة في منتصف يوليو "خطة مهاجرين" تتضمن اكثر من 12 الف مكان إقامة لطالبي اللجوء، وانتقدتها الجمعيات معتبرة إياها "تعديلا آخر لسياسة من دون هدف".

وفي أواخر يوليو، اعلن الرئيس ايمانويل ماكرون انه "لم يعد يريد اي شخص في الشوارع، في الغابات، قبل نهاية السنة". وطلب تأمين أماكن إقامة على جناح السرعة "لإسكان الجميع بكرامة".

وكان من المفترض أن يؤدي افتتاح مركز استقبال في شمال باريس في نوفمبر 2016 (400 سرير، وإيواء 12 الف شخص منذ ذلك الحين)، إلى الحؤول دون إعادة تشكل هذا النوع من المخيمات، لكن الإجراءات الفريدة من نوعها في فرنسا تواجه صعوبة في استيعاب الواصلين الجدد بالوتيرة الحالية.

وكانت عمدة باريس آن هيدالغو دقت جرس الانذار في حزيران/يونيو، معتبرة ان "بضعة آلاف من المهاجرين" قد يضطرون الى المبيت في الشوارع اذا لم يتأمن مزيد من أماكن الإيواء. ودعت من بين امور أخرى الى إنشاء أماكن جديدة للاقامة "في كل أنحاء فرنسا".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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