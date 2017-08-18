ونقلت الوكالة عن رئيس المؤسسة الأوكرانية للرموز الوطنية فلايديمير فياتروفيتش، قوله إن مجموع ما تم إزالته من تماثيل للينين، تجاوزت 1300 تمثال في جميع ربوع البلاد، مشيراً إلى احتمال بقاء عدد قليل من التماثيل في بعض القرى النائية.

وأضاف فياتروفيتش أن التماثيل الجبسية تم تحطيمها، لأنها لا تحمل أي قيمة، أما التماثيل البرونزية فقد أرسلت إلى بعض المتاحف الوطنية للاحتفاظ بها.

يشار إلى أن مجلس الرادا الأعلى الأوكراني (البرلمان)، أصدر قوانين عديدة تلزم التخلص من كل ما يرمز للاتحاد السوفيتي أو ما يمثل (دعاية) للحقبة الشيوعية، وذلك على خلفية الخلاف القائم مع روسيا عقب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014 واتهامها بدعم الانفصاليين في جنوب شرق أوكرانيا.

كما تتنامى في أوكرانيا نزعة معادية لروسيا والاتحاد السوفيتي، من بين مظاهرها، قرب افتتاح متحف في كييف نهاية العام الحالي يحمل اسم (البروباغاندا السوفيتية).