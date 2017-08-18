  • الجمعة ٢٥ ذی قعده ١٤٣٨
  • الجمعة , أغسطس 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 200676 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 16:46 الاقسام: اقتصاد  
إيران إجتذبت إستثمارات بقيمة 11 ملياراً و800 مليون دولار

إيران إجتذبت إستثمارات بقيمة 11 ملياراً و800 مليون دولار

أصدر المصرف المركزي الايراني تقريراً أعلن فيه ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اجتذبت إستثمارات أجنبية بقيمة 11 ملياراً و800 مليون دولار خلال الحكومة الحادية عشرة المنتهية.

وأضاف المصرف المركزي الايراني، في تقريره الذي أصدره الخميس، ان هذا الحجم من الإستثمارات الأجنبية يوظف في إطار 36 مشروعاً في البلاد. وصرح انه سيتم تخصيص هذا التمويل للمشاريع بصورة تدريجية خلال الفترة المحددة لتنفيذ كل منها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0611 sec