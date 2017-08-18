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|رقم الخبر: 200676
|تاريخ النشر: آب 18, 2017
|الوقت: 16:46
|الاقسام: اقتصاد
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إيران إجتذبت إستثمارات بقيمة 11 ملياراً و800 مليون دولار
أصدر المصرف المركزي الايراني تقريراً أعلن فيه ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اجتذبت إستثمارات أجنبية بقيمة 11 ملياراً و800 مليون دولار خلال الحكومة الحادية عشرة المنتهية.
وأضاف المصرف المركزي الايراني، في تقريره الذي أصدره الخميس، ان هذا الحجم من الإستثمارات الأجنبية يوظف في إطار 36 مشروعاً في البلاد. وصرح انه سيتم تخصيص هذا التمويل للمشاريع بصورة تدريجية خلال الفترة المحددة لتنفيذ كل منها.
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