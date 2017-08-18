وأضاف المصرف المركزي الايراني، في تقريره الذي أصدره الخميس، ان هذا الحجم من الإستثمارات الأجنبية يوظف في إطار 36 مشروعاً في البلاد. وصرح انه سيتم تخصيص هذا التمويل للمشاريع بصورة تدريجية خلال الفترة المحددة لتنفيذ كل منها.