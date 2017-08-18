انتقدت باكستان الخميس قرار الولايات المتحدة إدراج جماعة "حزب المجاهدين" الإسلامية في كشمير في قائمة المنظمات الإرهابية، ووصفت الخطوة بأنها غير مبررة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية نفيس زكريا للصحفيين في العاصمة إسلام آباد "نحن محبطون من القرار الأميركي، خصوصا أن كشمير موضع خلاف معترف به دوليا مع صدور قرارات من مجلس الأمن الدولي تنتظر التطبيق منذ سبعين عاما".

وكانت الولايات المتحدة قالت الأربعاء إنها فرضت عقوبات على جماعة حزب المجاهدين، وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها على موقعها الإلكتروني أنها أدرجت الجماعة -التي تتخذ من باكستان مقرا لها- باعتبارها جماعة "إرهابية"، وجمدت أي أصول قد تمتلكها في الولايات المتحدة وتحظر على الأميركيين التعامل معها.

وفور إعلان واشنطن قرارها ضد أكبر الأحزاب الكشميرية المسلحة المناوئة للهند تظاهر مئات الكشميريين الخميس احتجاجا على القرار، وخرجوا إلى شوارع مدينة مظفر آباد عاصمة القسم الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان للتعبير عن رفضهم له.

وسبق للسلطات الأميركية أن صنفت زعيم مجموعة جماعة "حزب المجاهدين" سيد صلاح الدين "إرهابيا دوليا"، لكن المجموعة لا تزال ناشطة في الجانب الباكستاني من كشمير.

يذكر أن كشمير المقسمة منذ 1947 بين الهند وباكستان شهدت سلسلة نزاعات، وتطالب كل من الدولتين بالسيادة على هذه المنطقة الجبلية الغنية بالمياه، وخاضتا لأجل ذلك عدة مواجهات رغم قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى تنظيم استفتاء يقرر عبره سكان المنطقة مصيرهم.