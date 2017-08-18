أبلغ نائب سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة الأمين العام للمنظمة الدولية "أنطونيو جوتيريش" أن برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية لن يخضع مطلقا للتفاوض، طالما "استمرت السياسة العدائية والتهديد النووي" من جانب الحكومة الأمريكية.

وقالت البعثة الكورية الشمالية في الأمم المتحدة في بيان الخميس: إن جوتيريش تحدث هاتفيا مع نائب السفير كيم إن ريونج يوم الثلاثاء. وسفير كوريا الشمالية لدى المنظمة الدولية جا سونج نام موجود في بلاده حاليا.

وجاء في الرواية التي أوردتها البعثة الكورية الشمالية لما دار في الاتصال الهاتفي أن كيم قال لجوتيريش "طالما استمرت السياسة العدائية والتهديد النووي الأمريكي فلن تضع كوريا الشمالية رادعها النووي الذي يستهدف الدفاع عن النفس على مائدة التفاوض أو تحيد بوصة واحدة عن الطريق الذي اختارته لنفسها..طريق تعزيز قوة الدولة النووية".

وقال جوتيريش يوم الأربعاء إن الوقت حان "لخفض حدة الخطاب وزيادة المساعي الدبلوماسية" بشأن كوريا الشمالية وأنه أبلغ روسيا واليابان والولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية والجنوبية باستعداده للتوسط في محادثات لحل الأزمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر كوريا الشمالية الأسبوع الماضي من أنها ستواجه "النار والغضب" إذا هددت الولايات المتحدة مما دفع بيونجيانج إلى القول بأنها تدرس خططا لإطلاق صواريخ صوب جوام.

لكن وسائل إعلام كورية شمالية ذكرت يوم الثلاثاء أن كيم أجل القرار ليرى ماذا ستفعل الولايات المتحدة بعد ذلك مما دفع ترامب إلى الإشادة بقرار كيم "الحكيم".

وقال كيم لجوتيريش كما جاء في البيان الكوري الشمالي "بما أن الولايات المتحدة قامت باستفزازات واسعة النطاق ضد كوريا الشمالية في جميع مجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية فلن يغير شيء إرادة وعزيمة جيش وشعب كوريا الشمالية على الرد باتخاذ إجراءات انتقامية حازمة".

ووافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في الخامس من أغسطس آب من شأنه أن يقلص بواقع الثلث إيرادات بيونجيانج من الصادرات التي تبلغ ثلاثة مليارات دولار سنويا.

وقال كيم لجوتيريش إن القرار "يشكل تعديا صارخا على سيادة (كوريا الشمالية) وتحديا مفتوحا لها".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب برامجها النووية والمتعلقة بالصواريخ الباليستية وزاد مجلس الأمن الإجراءات العقابية ردا على خمس اختبارات لأسلحة نووية وأربع تجارب لإطلاق صواريخ طويلة المدى.

وقالت بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة إن كيم قال لجوتيريش "كوريا الشمالية ستجعل الولايات المتحدة تدفع غاليا عن كل الجرائم الشنيعة التي ترتكبها ضد حكومة وشعب هذا البلد".

من جهته وعد وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" خلال لقائه بنظيره الياباني، باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بإسقاط أي صاروخ ستطلقه كوريا الشمالية نحو اليابان أو أمريكا أو كوريا الجنوبية.

*موسكو وبرلين تدعوان للحل السلمي

من جانبها قالت الخارجية الروسية: إن الوزير سيرغي لافروف بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية وسبل تسويتها.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن لافروف وغابرييل أكدا ألا بديل عن الحل السياسي الدبلوماسي للأزمة الكورية، الذي من شأن "خارطة الطريق" الروسية الصينية المشتركة أن تساعد في تحقيقه.

كما أكد الطرفان التزامهما بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

*استفزازات سيئول وواشنطن العسكرية مستمرة

الى ذلك استبعد رئيس هيئة الأركان المشركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، جونغ كيونغ دو الجمعة 18 أغسطس، تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة بين القوتين الكورية الجنوبية والأمريكية.

وقال جونغ كيونغ دو، خلال جلسة الاستماع البرلمانية الخاصة بتعيينه في البرلمان، إن الجيش لا يفكر في تقليص حجم المناورات المشتركة، الكورية والأمريكية، من أجل التفاوض الدبلوماسي مع كوريا الشمالية".

مضيفا أن تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي، مون غيه إن، حول "الخط الأحمر" لكوريا الشمالية، ليست إلا محاولة منه لمنع كوريا الشمالية من التوجه إلى الطريق المسدود. وتابع كيونغ، أن الجيش الكوري الجنوبي، ينبغي أن يكون على أتم الجاهزية لمواجهة أي طارئ، بغض النظر عن وصول كوريا الشمالية إلى "الخط الأحمر".