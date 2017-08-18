قال أمين غرفة التجارة الإيرانية-العراقية: نحن نتطلع لإعادة هيكلة العلاقات التجارية مع العراق من أجل توفير الأرضية الملائمة لتنشيط المبادلات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف محمد حسيني، مساء الأربعاء، خلال إجتماعه الى مسؤولي المحافظتين الحدوديتين إيلام (غرب) الايرانية وواسط العراقية: انه حسب التنسيق المشترك، وضعنا في أجندتنا إنشاء مجمعات تجارية وسلسلة متاجر ومعارض دائمة إيرانية في مختلف المدن العراقية. وأخبر أمين غرفة التجارة الإيرانية-العراقية عن تدشين فرع لهذه الغرفة في بغداد، وقال: إن تدشين فرع بغداد لهذه الغرفة من شأنه أن يوفر الأرضية الملائمة للتسريع في إحتواء المشكلات التي يواجهها تجار وناشطو البلدين في القطاع الإقتصادي.

كما أشار حسيني إلى التطورات الجديدة في إعادة هيكلة وزارة الخارجية الإيرانية وسياساتها المستقبلية، وقال: ان تدشين المعاونية الإقتصادية لهذه الوزارة يبشر ببدء تطور تفاعلي جديد من أجل تيسير العلاقات التجارية، ومن الضروري إستغلال الطاقات الموجودة في السفارات والقنصليات الإيرانية في سبيل إرساء العلاقات الإقتصادية مع الأطراف التجارية.

من جانبه، صرح المساعد الثقافي للشؤون الإقتصادية والتنموية لمحافظ إيلام، حشمت الله عسكري، خلال الإجتماع: انه نظراً للطاقات والكفاءات الموجودة يجب أن يكون العراق شريكنا الإقتصادي الأول لما يمتلك من مكانة مرموقة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أما رئيس فرع غرفة التجارة في محافظة إيلام شعبان فروتن، فقال: من الضروري أن يكون العراق الشريك الإقتصادي الأول لإيران وأن نجعل النهوض بالعلاقات الإقتصادية مع هذه الدولة الجارة على رأس أولوياتنا. ودعا فروتن التجار والناشطين الإقتصاديين العراقيين للمشاركة في معرض المنتجات الريفية الذي يقام قريباً في هذه المحافظة.

من جهته، قال رئيس فرع غرفة التجارة لمحافظة واسط العراقية محمد غراوي: انه قد جرت سلسلة من المحادثات مع المسؤولين العراقيين المعنيين بشأن تقليل الرسوم الجمركية من جانب العراق، لكن تحقق هذا الهدف يتطلب المزيد من التشاور بين مسؤولي البلدين. وأضاف: ان القطاع الخاص لمحافظة واسط يرحب بتطوير التعاون الإقتصادي والتجاري في مختلف المجالات مع إيران خاصة محافظاتها الحدودية كمحافظة إيلام.

من جانبه، قال مساعد محافظ واسط رشيد المداوي: انه يجب توفير الأرضية الملائمة لخفض الرسوم الجمركية عن طريق تعديل القوانين الموجودة في مجال التجارة خاصة من جانب العراق، ومن الضروري متابعة هذا الموضوع من قبل الحكومة المركزية العراقية. وأضاف: نحن بحاجة لتوسيع نطاق العلاقات التجارية مع إيران، ووصف العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في المجال الإقتصادي بـ(الوثيقة جداً).

يذكر أن الإجتماع الحدودي لمسؤولي محافظتي إيلام الإيرانية وواسط العراقية أقيم بدعوة رسمية من فرع محافظة إيلام لغرفة التجارة بهدف تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين يوم الأربعاء الماضي في مقر فرع غرفة التجارة في محافظة إيلام.