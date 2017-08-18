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رقم الخبر: 200671 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 16:46 الاقسام: اقتصاد  
مذكرة تفاهم للتعاون بين المناطق الحرة في إيران وأرمينيا

مذكرة تفاهم للتعاون بين المناطق الحرة في إيران وأرمينيا

وقّع مستشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، أكبر تركان، مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الحرة والاقتصادية الخاصة الايرانية وبين أرمينيا.

وحضر السفير الايراني في يريفان كاظم سجادي مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه بين أكبر تركان امين مجلس التنسيق للمناطق التجارية الحرة والاقتصادية الخاصة الايرانية، وبين وزير التنمية الاقتصادية والاستثمارات الأرمينية سورن كارايان.

وتم التأكيد في المذكرة على التعاون بين منطقة أرس الاقتصادية الخاصة وبين منطقة مغري الأرمينية في مختلف المجالات. وفي اللقاء، قدم المدراء والمسؤولون الاقتصاديون الايرانيون والأرمينيون المعنيون تقارير عن المحادثات المنجزة في إطار فرق العمل المشتركة للتعاون بين المناطق الحرة التجارية - الصناعية والسياحة في البلدين.

 
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