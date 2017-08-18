طلبت امرأة من زوجها رمي القمامة في الصباح على طريقتها الخاصة، لكنه فاجأها برد طريف.

فقد أظهرت الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، امرأة تطلب من زوجها رمي القمامة عند خروجه من المنزل بطريقة طريفة، حيث تركت ورقة ملصقة على الثلاجة وكتبت فيها (حبيبي خد الزبالة رجاء) ورسمت له قلوبا ووجهاً ضاحكاً، وتركت أكياس القمامة بجانب الثلاجة.

ترك الزوج هو الآخر ورقة ملصقة على الثلاجة وكتب فيها (أخدت ميتين أم الزبالة يا روحي).