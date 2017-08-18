  • الجمعة ٢٥ ذی قعده ١٤٣٨
  • الجمعة , أغسطس 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 200668 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 16:15 الاقسام: منوعات  
ملالة (متحمسة) بعد حصولها على مقعد في جامعة أوكسفورد

ملالة (متحمسة) بعد حصولها على مقعد في جامعة أوكسفورد

قالت الناشطة الباكستانية في مجال التعليم ملالة يوسفزي إنها تشعر بالحماس بعد فوزها بمقعد في جامعة أوكسفورد.

وقالت ملالة وهي أصغر شخص فاز بجائزة نوبل للسلام عندما كانت تبلغ 17 عاماً، إنها قبلت في أوكسفورد لدراسة السياسة والفلسفة والاقتصاد، وانضمت لآلاف الطلاب في بريطانيا في اكتشاف مسيرتهم الجامعية بعد حصولهم على نتائجهم المدرسية النهائية.

واكتسبت ملالة التي تبلغ من العمر الآن 20 عاماً، شهرتها بعد أن أطلق مسلح من طالبان النار على رأسها في 2012 بسبب حملتها المناهضة لجهود طالبان في حرمان النساء من التعليم. وفازت ملالة بجائزة نوبل للسلام في 2014.

وأضافت ملالة في تغريدة على تويتر إنها «متحمسة جدا للذهاب إلى أوكسفورد! أحسنتم عملاً يا طلاب السنة النهائية إنها السنة الأصعب. أتمنى لكم التوفيق في المستقبل».

والتحقت ملالة بالمدرسة في إنجلترا بعد تعافيها من هجوم طالبان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0636 sec