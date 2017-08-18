قالت الناشطة الباكستانية في مجال التعليم ملالة يوسفزي إنها تشعر بالحماس بعد فوزها بمقعد في جامعة أوكسفورد.

وقالت ملالة وهي أصغر شخص فاز بجائزة نوبل للسلام عندما كانت تبلغ 17 عاماً، إنها قبلت في أوكسفورد لدراسة السياسة والفلسفة والاقتصاد، وانضمت لآلاف الطلاب في بريطانيا في اكتشاف مسيرتهم الجامعية بعد حصولهم على نتائجهم المدرسية النهائية.

واكتسبت ملالة التي تبلغ من العمر الآن 20 عاماً، شهرتها بعد أن أطلق مسلح من طالبان النار على رأسها في 2012 بسبب حملتها المناهضة لجهود طالبان في حرمان النساء من التعليم. وفازت ملالة بجائزة نوبل للسلام في 2014.

وأضافت ملالة في تغريدة على تويتر إنها «متحمسة جدا للذهاب إلى أوكسفورد! أحسنتم عملاً يا طلاب السنة النهائية إنها السنة الأصعب. أتمنى لكم التوفيق في المستقبل».

والتحقت ملالة بالمدرسة في إنجلترا بعد تعافيها من هجوم طالبان.