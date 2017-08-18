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رقم الخبر: 200667 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 16:14 الاقسام: منوعات  
حمار يقتل 3 «دواعش»!

حمار يقتل 3 «دواعش»!

قتل ثلاثة من إرهابيي «داعش» وجرح خمسة آخرون بعد انفجار عبوة ناسفة كانوا يفخخون بها حماراً، حسبما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان الإرهابيون يحاولون استخدام تكتيكات جديدة في منطقة الرشاد في العراق، على بعد حوالي جنوب غرب كركوك، عن طريق تحويل الدواب إلى سلاح حرب.

ويعتقد أن الإرهابيين كانوا سيرسلون الحمار إلى جبال حمرين شمال شرقي البلاد لإستهداف قوات أمنية.

وفي يونيو الماضي، تحطمت أسنان سيدة تعمل لصالح «داعش» وكانت تلقب بـ (فكي التمساح)، عندما تعرضت لهجوم انتقامي رداً على قيامها بمعاقبة مئات النساء بالعض، بسبب انتهاكهم لقوانين اللباس.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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