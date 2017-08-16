  • الأربعاء ٢٣ ذی قعده ١٤٣٨
  • الأربعاء , أغسطس 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 200632 تاريخ النشر: آب 16, 2017 الوقت: 20:11 الاقسام: سياحة  
ايران وجمهورية آذربايجان تعززان التعاون السياحي

ايران وجمهورية آذربايجان تعززان التعاون السياحي

قام مدير عام مركز السياحة وسباق السيارات الايراني مرتضى حاجي خلال لقائه مسوولي بعض الشركات السياحية الآذربايجانية الرائدة في باكو قام بدراسة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات السياحية.
وبحث الطرفان خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور السفير الايراني في باكو جواد جهانغيرزاده كيفية تطوير التعاون والاستثمار المشترك في مجال السياحة.
واشار السفير الايراني خلال هذا اللقاء الى زيادة عدد الرحلات السياحية الى ايران خلال الاعوام الاخيرة وقال ان ايران وجمهورية آذربايجان باعتبارهما بلدين جارين تمتلكان طاقات هائلة لتوسيع التعاون في مجال السياحة.
واضاف ان التعاون بين المؤسسات والشركات السياحية يسهم في تطوير التعاون في هذا المجال وان السفارة الايرانية مستعدة لتقديم كافه التسهيلات والمساعدات اللازمة بهذا الشأن.
من جانبه قدم مرتضى حاجي خلال اللقاء تقريرا بشان المشاريع السياحية والفرص المناسبة الموجودة للاستثمار في هذا المجال بايران داعيا المستثمرين الآذربايجانيين الى المشاركة في هذه المشاريع.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/4970 sec