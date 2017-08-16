قام مدير عام مركز السياحة وسباق السيارات الايراني مرتضى حاجي خلال لقائه مسوولي بعض الشركات السياحية الآذربايجانية الرائدة في باكو قام بدراسة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات السياحية.

وبحث الطرفان خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور السفير الايراني في باكو جواد جهانغيرزاده كيفية تطوير التعاون والاستثمار المشترك في مجال السياحة.

واشار السفير الايراني خلال هذا اللقاء الى زيادة عدد الرحلات السياحية الى ايران خلال الاعوام الاخيرة وقال ان ايران وجمهورية آذربايجان باعتبارهما بلدين جارين تمتلكان طاقات هائلة لتوسيع التعاون في مجال السياحة.

واضاف ان التعاون بين المؤسسات والشركات السياحية يسهم في تطوير التعاون في هذا المجال وان السفارة الايرانية مستعدة لتقديم كافه التسهيلات والمساعدات اللازمة بهذا الشأن.

من جانبه قدم مرتضى حاجي خلال اللقاء تقريرا بشان المشاريع السياحية والفرص المناسبة الموجودة للاستثمار في هذا المجال بايران داعيا المستثمرين الآذربايجانيين الى المشاركة في هذه المشاريع.