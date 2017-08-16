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رقم الخبر: 200630 تاريخ النشر: آب 16, 2017 الوقت: 20:04 الاقسام: محليات  
الحرس الثوري: نعمل على التوصل لاتفاق جيد مع تركيا لضمان أمن الحدود

الحرس الثوري: نعمل على التوصل لاتفاق جيد مع تركيا لضمان أمن الحدود

في معرض اشارته الى زيارة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الى تركيا، اكد مسؤول العلاقات العامة في قوات الحرس الثوري اللواء رمضان شريف، ان الحرس الثوري يعمل على التوصل الى اتفاق جيد مع تركيا لضمان الامن على الحدود المشتركة سيما الحدود الغربية و الشمالية.
واشار اللواء شريف الى محاولات الجماعات الارهابية للاخلال بالامن على الحدود المشتركة بين ايران و تركيا في غرب وشمال غرب البلاد، مؤكدا ان القوات المسلحة و الحرس الثوري طالما تتصدي لهذه الجماعات.
وتابع قائلا انه رغم استقرار الامن في هذه المناطق الا انه لازال هناك قلق يساور رجال الاعمال للاستثمار فيها، لذلك توجه اللواء باقري الى تركيا لبحث السبل الكفيلة لمكافحة هذه الجماعات مع الجانب التركي و التوصل الى اتفاق في هذا المجال.
وشدد بالقول ان قوات الحرس الثوري سيما القوات البرية تراقب الحدود بدقة و تتخذ الاجراءات الحازمة لمواجهة اي تحرك من قبل الجماعات الارهابية يهدف الى انعدام الامن.
واوضح ان جزء من انعدام الامن في شمال غرب البلاد يعود الى تحركات الجماعات الارهابية و مساعيها للتسلل داخل الاراضي الايرانية داعيا الى ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا المجال.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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