نفي مساعد شؤون الامن والشرطة في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران) علي اصغر ميرشكاري نبأ مقتل زعيم زمرة ما يسمى بـ جيش النصر الارهابية، مؤكدا بان هذا الارهابي مازال حيا ورهن الاعتقال لدى الحكومة الباكستانية.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ارنا ، قال ميرشكاري، ان عبدالستار ريغي المعروف بـ عبدالسلام او سلام ريغي قد تم القاء القبض عليه قبل عامين من قبل قوات الامن الباكستانية في نقطة تفتيش على بعد 45 كم من مدينة كويتة الباكستانية بمعية شخصين اخرين تم الافراج عنهما لاحقا الا ان ستار ريغي مازال رهن الاعتقال.

واضاف، ان عبدالستار ريغي قد اختير لزعامة الزمرة الارهابية المسماة جيش النصر الارهابية بعد موت شقيقه عبدالرؤوف ريغي شقيق عبدالمالك ريغي.

وتابع مساعد شؤون الامن والشرطة في محافظة سيستان وبلوجستان، انه وبعد اعتقال ستار ريغي طرحتُ الموضوع بصفتي رئيس الجانب الايراني في اجتماع حدودي مشترك بين ايران وباكستان وتم الطلب من الحكومة الباكستانية بان تسلمه الى ايران وفقا لاتفاقية استرداد المجرمين.

واضاف، انه في ذلك الاجتماع الذي عقد قبل عام وعدة اشهر في مدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوجستان)، اعلن رئيس الوفد الباكستاني رسميا بان عبدالستار ريغي قيد الاعتقال لدى قوات الامن الباكستانية ووعد باجراء المتابعة اللازمة لاستعادته من قبل ايران وهو الموضوع الذي ادرج في محضر الاجتماع.

وقال ميرشكاري، ان رئيس الوفد الباكستاني في الاجتماع الحدودي المشترك بين ايران وباكستان اعلن كذلك رسميا خلال تصريح ادلي به للصحفيين المحليين في محافظة سيستان وبلوجستان بان عبدالستار ريغي قيد الاعتقال لدى قوات الامن الباكستانية.

واردف قائلا، انه خلال الاجتماع الحدودي المشترك التاسع عشر بين البلدين ايضا طرح الوفد الايراني موضوع عبدالستار ريغي مرة اخري حيث وعد الوفد الباكستاني بان يوفر ارضية اللقاء القنصلي والعمل على تسليمه لايران.

وقال المتحدث باسم مجلس توفير الامن في محافظة سيستان وبلوجستان، انه خلال الاجتماع الحدودي المشترك العشرين الذي عقد في مدينة جابهار (التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان) قبل نحو 6 اشهر اكد رئيس الوفد الباكستاني مرة اخري بان عبدالستار ريغي معتقل لديهم وان مسالة تسليمه الى ايران ستتم عبر المفاوضات الدبلوماسية.

وصرح ميرشكاري بانه خلال المحادثات التي اجريت مع المسؤولين المحليين (في ولاية بلوجستان الباكستانية)، اعلنوا لنا بان عبدالستار ريغي معتقل في السجن الفدرالي وبعد اجراء التحقيقات اللازمة معه وانجاز الاجراءات القانونية سيتم تسليمه الى ايران.

وقال هذا المسؤول الامني، ان سفير باكستان في طهران اكد خلال لقائه احد رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية بان عبدالستار ريغي معتقل لدى الحكومة الباكستانية وسيتم تسليمه الى ايران بعد اجراء التحقيقات اللازمة والمراحل القانونية.

واكد ميرشكاري بان مطلب الجمهورية الاسلامية الايرانية من باكستان هو ان تسلم عبدالستار ريغي لها.

ونفي مساعد الشؤون الامنية والشرطية في محافظة سيستان وبلوجستان اي نبأ يفيد بمقتل عبدالستار ريغي، واضاف، ان المتابعات اللازمة مازالت مستمرة لاسترداد عبدالستار ريغي.