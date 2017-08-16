نفى مسؤول بوزارة الخارجية الروسية مزاعم صحيفة ألمانية حول نقل الاسلحة أو اجزاء منها من ايران الى روسيا من اجل اصلاحها محذرا وسائل الاعلام الغربية المناوئة لروسيا من محاولة المساس والعبث بالعلاقات بين موسكو وطهران.

وردا على هذه المزاعم اكد المسؤول بوزارة الخارجية الروسية ان موسكو تتحرك دوما بشأن علاقاتها مع طهران وفقا للإلتزامات الدولية.

وقالت وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية نقلا عن هذا المسؤول دون ذكر اسمه، انه ليس هناك أي مشكلة في العلاقات مع ايران بالنسبة لروسيا لانها تحركت دوما على أساس التزاماتها الدولية واننا سنواصل هذا النهج في المستقبل ايضا.

واضاف: إن مثل هذه (المزاعم) يتم تلفيقها في مكاتب وسائل الاعلام المناوئة لروسيا حيث لا اساس لها من الصحة وان وسائل الاعلام هذه تحاول اثارة الذرائع من أجل مزيد من توتير العلاقات بين روسيا والدول الغربية.

وقال: انه من البديهي بأن هذه الوسائل تستهدف حاليا العلاقات بين روسيا وايران ويستغل اعلاميوها مثل هذه التقارير لتحقيق اهداف سيئة.

وكانت صحيفة فيلت ام سونتاج الألمانية نشرت مؤخراً نقلا عن مصادر في وكالات استخبارات غربية أن إيران وروسيا انتهكتا قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر توريد وصيانة الأسلحة الهجومية الثقيلة الإيرانية.