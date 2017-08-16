شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي أقصى جهد بغية عدم السماح بنسف الإتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة (5+1).

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، مساء الثلاثاء، تعليقا على التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن غوتيريش يعتبر خطة العمل الشاملة، بشأن برنامج طهران النووي، أحد أهم الإنجازات الدبلوماسية التي تعكس السعي الدولي إلى السلم والأمن، وقال: يتعين علينا فعل كل ما بوسعنا بغية حمايتها!.

الى ذلك اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الحظر الاميركي على طهران بأنه اجراء غير مسؤول مؤكدا على ضرورة التزام واشنطن بتعهداتها في خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي).

وقال لافروف: انه فيما يخص تصريحات الرئيس روحاني حول إمكانية إنسحاب إيران من خطة العمل المشتركة حول تسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، فإني أعوّل أن ذلك لن يحدث، كما أعوّل على عدم قيام الولايات المتحدة بانتهاك التزاماتها وفق خطة العمل المشتركة.

كما وصف وزير الخارجية الروسي، العقوبات الأميركية ضد طهران، بأنها غير شرعية وغير مسؤولة، وتؤدي إلى تقوض توازن القوي في المنطقة، وأكد أن أية تدابير أحادية الجانب (غير قانونية).

كما دعا الى ضرورة التوقف عن القيام بممارسات (استفزازية) بحق طهران لافتا الى ان الحديث لا يدور حول مصالح قومية ضيقة لدولة بحد عينها بل يتعلق بمصير اقليم مترامي الاطراف نعمل من اجل جعله خاليا من الاسلحة النووية.

ووصف لافروف قرار السلطات الايرانية بزيادة النفقات لتطوير البرنامج الصاروخي الايراني بأنه (شأن داخلي) مشيرا إلى ان قرارات مجلس الامن ذات الصلة لا تضع قيودا على البرنامج الصاروخي الإيراني.

وفي السياق ذاته قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف: إن تهديد إيران بالإنحساب من الإتفاق النووي حقيقي، مؤكدا ضرورة بذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لمنع حدوث ذلك.

وقال جباروف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية: إن تهديد إيران بالخروج من الإتفاق النووي حقيقي ومحفوف بالمخاطر ويخلق بؤرة توتر في الشرق الأوسط.

وأكد جباروف ضرورة بذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لمنع حدوث ذلك، مضيفاً: يتعين أن يتحدث الدبلوماسيون الآن، قبل أن تتحدث البنادق.

وأشار البرلماني الروسي إلى أن الوضع الحالي هو نتيجة لسياسات البيت الأبيض الذي وافق على تشديد العقوبات لصالح الكونغرس.

واكد جباروف على ضرورة وقف الخطاب العدائي وأن تعيد الولايات المتحدة النظر في فرض عقوبات جديدة.

وحذر الرئيس روحاني، الثلاثاء، من أن طهران قد تنسحب من الإتفاق في غضون ساعات معدودة، في حال إتخاذ واشنطن إجراءات حظر جديدة بحق بلاده.