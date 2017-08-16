اكد المتحدث ومسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري العميد رمضان شريف بأن الحرس الثوري لم ينفّذ أي عمليات برية مستقلة في سوريا، مشددا القول بان جدول أعمال الحرس يتضمن إنتقاما قاسيا من داعش لإعدامه الشهيد محسن حججي.

وكانت قناة (الميادين) قد اوردت في خبر لها صباح الاربعاء بأن الحرس الثوري اطلق اليوم (الأربعاء) عملية واسعة في منطقة (حميمة) في سوريا انتقاما لدم الشهيد حججي الذي أعدمه عناصر تنظيم داعش الارهابي بعد أسره.

وفي هذا الخصوص اشار العميد شريف في تصريح لوكالة (تسنيم) الى الخبر الذي بثته (الميادين)، واضاف: إن الحرس الثوري سيواصل بعزيمة أقوى مما مضى دعمه الاستشاري للجيش والقوات الشعبية السورية حتى القضاء على الارهاب التكفيري في هذا البلد.

واكد المتحدث باسم الحرس الثوري بأن الحرس الثوري لم ينفذ عمليات برية مستقلة في سوريا واضاف: إن جدول اعمال الحرس الثوري يتضمن إنتقاما قاسيا من داعش والتكفيريين لاستشهاد حججي والمدافعين عن مراقد اهل البيت(ع)، وسينفذ ذلك عملانيا في الوقت اللازم.

* جاهزية القوات المسلحة

في سياق آخر أكّد نائب القائد العام للجيش العميد أحمد رضا بوردستان، أن قدرات الردع وجاهزية القوات المسلحة الايرانية من العناصر الاساسية لقدرة ايران على الساحة الدولية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء أن نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان أشار في كلمة له خلال تفقده لقاعدة الشهيد (نوجه) العسكرية في همدان، الى يقظة ووعي الجيش الايراني قائلا: ان البلاد اليوم في ظروف حساسة، وتواجه تهديدات جديدة مما يجعل التيقظ لانواع التهديدات (ضرورة ملحة).

واشار العميد بوردستان الى الغزو الثقافي للاعداء، قائلا: إن العدو اليوم وبسبب خيبة امله من المواجهة المباشرة في الحروب الساخنة توجه الى الغزو الثقافي عن طريق الحرب الناعمة، واعتبر الحذر ووعي كوادر الجيش والعوائل، العامل الاساسي لمواجهة هذا الغزو واحباطه.

كما اعتبر بوردستان، الشباب، الهدف الاساسي للاعداء في الحرب الناعمة، مضيفا، أن العدو خطط لمستقبل الشباب عبر إنفاق ميزانية كبيرة في الحرب الناعمة، وعقد الامال عليها كثيراٌ، لذلك يجب افشال اهداف العدو عبر توعية الشباب.