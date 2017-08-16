بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، برقية تهنئة الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى انتصار جبهة المقاومة على الكيان الصهيوني في حرب تموز 2006 (حرب الـ 33 يوما).

واكد لاريجاني في برقية التهنئة الى السيد نصرالله، انه بعد مضي اعوام على هذا الانتصار الباعث على الفخر واتضاح الابعاد العسكرية لهذه الحرب التاريخية المجيدة، فان الاستراتيجيين العسكريين والشعوب الحرة خاصة الامة الاسلامية ينظرون بفخر الى الأهمية الاستراتيجية لهذه الملحمة الخالدة.

ونوه الى ان الامدادات الغيبية والاستراتيجية الحكيمة للأمين العام لحزب الله وتضحيات ابطال المقاومة الاسلامية في لبنان، قد سجلت هذه الملحمة منقطعة النظير بفخر في التاريخ المعاصر للمقاومة الاسلامية، وهي فضلا عن أنها منحت لبنان العزة والرفعة، قد أطلقت فصلا جديدا في تأريخ جهاد الشعوب الاسلامية ضد المحتلين الصهاينة وحماتهم.

وقدم لاريجاني التهاني والتبريكات نيابة عن الشعب الايراني العظيم ونواب مجلس الشورى الاسلامي بهذا الانتصار العظيم، لسماحة السيد نصرالله وقادة وصانعي ملحمة هذه المعركة العظيمة، داعيا الباري تعالى للشهداء الدرجات العلى وللأمين العام لحزب الله موفور الصحة والسعادة ولنساء ورجال المقاومة المزيد من التوفيق وللشعب اللبناني الفخر والشموخ.

وفي برقية وجهها رئيس الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، الى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لمناسبة ذكرى انتصار المقاومة في حرب الـ 33 يوما، عام 2006، هنأ نبيه بري واعضاء مجلس النواب اللبناني وكذلك شباب المقاومة الاسلامية المؤمنين والأباة والبواسل، لمناسبة الملحمة الكبرى بانتصار المقاومة اللبنانية في حرب الـ 33 يوما ضد كيان الاحتلال الصهيوني.

واعتبر ملحمة المفاخر التي يسجلها رجال لبنان الأباة في المعركة الكبرى ضد الجلادين الصهاينة، بأنها ذات اهمية استراتيجية وصفحة ذهبية في التاريخ الاسلامي.

كما اعتبر الامدادات الغيبية والادارة الحكيمة لرئيس مجلس النواب اللبناني وبطولة وبسالة المقاومة الاسلامية في لبنان، ستجعل هذه الملحمة المنقطعة النظير خالدة في الاذهان، واضاف: إن هذه الملحمة فضلا عن انها جلبت العزة والرفعة للبنان، قد فتحت فصلا جديدا في تاريخ نضالات الشعب المسلم والمظلوم ضد المحتلين الصهاينة وحماتهم الغربيين.

داعيا في الختام الباري تعالى بالرحمة والغفران لشهداء هذه الملحمة والشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلوان للأسر المفجوعة.