تم تعيين ابو القاسم دلفي سفيرا جديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية في فرنسا، خلفا للسفير، علي آهني.

وقد استقبل الرئيس الايراني، حسن روحاني، الاربعاء السفير الجديد، ابو القاسم دلفي، قبل توجهه الى مقر مهامه وقدم له توجيهات عامة لأداء مهامه سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في فرنسا.

وخلال اللقاء، أكد روحاني ضرورة ان يبذل السفراء الايرانيون جهودهم في إطار تنمية العلاقات الايرانية مع سائر الدول، وقال: إن حكومة الإعتدال تولي الاهتمام بتطوير العلاقات الودية مع جميع الدول، وقد أكدت دوما على تنمية العلاقات على الساحة الدولية بناء على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ورأى الرئيس الايراني ان من الضروري بذل مزيد من التحرك للاستفادة من فرص فترة ما بعد الإتفاق النووي، من اجل تنمية التعاون مع الاتحاد الاوروبي في مجالات الاستثمارات ونقل التقنية في مختلف قطاعات الطاقة والشحن والنقل.

وتمنى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية النجاح والتوفيق للسفير الايراني الجديد في أداء مهمته في فرنسا.

من جانبه، قدم السفير الايراني الجديد في فرنسا، للرئيس روحاني، شرحا عن محل مهمته، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهوده من اجل رفع مستوى العلاقات الايرانية الفرنسية.

الجدير بالذكر ان ابوالقاسم دلفي يحل محل السفير السابق لدى فرنسا، علي آهني الذي تولى هذه المسؤولية منذ 2012. وقبل ذلك كان دلفي مديرا عاما لدائرة غرب اوروبا في الخارجية الايرانية، وكان قبلها سفيرا لإيران في صربيا.