إلتقى رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد حسين باقري، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في قصر الرئاسة التركية.

وكانت العلاقات الدفاعية الثنائية والتطورات في المنطقة وموضوع مكافحة الارهاب والتعاون الحدودي، من أهم المواضيع في المباحثات بين اللواء باقري والمسؤولين الاتراك، حيث تم البحث في اهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتستغرق زيارة باقري ثلاثة ايام، حيث كان قد التقى وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، والجنرال خلوصي اكار رئيس الاركان العامة للجيش التركي.

ويتوجه اللواء باقري الخميس الى اسطنبول.

ويرافق اللواء باقري في زيارته الى تركيا قائد القوة البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور وقائد قوات حرس الحدود العميد قاسم رضائي وعدد آخر من كبار المسؤولين العسكريين.

في سياق آخر أجرى مساعد الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ ابراهيم رحيم بور، الذي يرافق اللواء باقري في زيارته محادثات الثلاثاء في انقرة مع وكيل وزير الخارجية التركي اميد يالتشين.

وتباحث رحيم بور مع يالتشين حول تنمية وتطوير العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين البلدين والتعاون الاقليمي متعدد الاطراف خاصة قضايا سوريا والعراق.

وأشار مساعد الخارجية الايرانية الى الأبعاد المتنوعة والمتنامية للعلاقات بين البلدين خاصة انجاز محادثات أستانة وأهمية إرساء السلام والاستقرار في سوريا وقال: نأمل بان تؤدي محادثات أستانة الى بناء السلام في سوريا والاستقرار في المنطقة.

واضاف: لحسن الحظ ان لايران وتركيا مواقف ورؤى مشتركة حول القضايا الاقليمية خاصة حفظ وحدة الاراضي والسيادة الوطنية وكذلك تقوية التضامن الوطني بين القوميات والمكونات السياسية في العراق وسوريا.

واكد اهمية الوصول الى الآفاق المستقبلية لحجم العلاقات التجارية بين البلدين والبالغ 30 مليار دولار واضاف: إن تحقق هذا الامر بحاجة الى جهود وتعاون جميع المسؤولين في القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية في البلدين.

واعرب مساعد الخارجية الايرانية عن أمله بان يتم خلال الزيارة القادمة للرئيس التركي الى طهران والتي ستجري قريبا وعبر تخصيص الإمكانيات والتسهيلات المناسبة إتخاذ خطوات مؤثرة لتحقيق التبادل التجاري بقيمة 30 مليار دولا في اطار قرارات اللجنة الاقتصادية المشتركة والمجلس الأعلى الاستراتيجي بين البلدين.

من جانبه اشار وكيل الخارجية التركي الى الحوار والتعاطي الاقليمي بين ايران وتركيا واضاف: إن للبلدين رؤى مشتركة في مختلف القضايا الإقليمية خاصة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات وصون وحدة اراضي سوريا والعراق.

واضاف يالتشين: إن موقف تركيا الصريح والواضح حول اجراء الاستفتاء في كردستان العراق تم الاعلان عنه مرارا وان تركيا تؤكد على الحفاظ على وحدة الاراضي العراقية وينبغي على اقليم كردستان العراق في هذا المسار، التعاطي والتعاون الكامل والبنّاء مع الحكومة المركزية للعراق.

واشاد يالتشين بتعامل طرفي مفاوضات أستانة لحفظ وارساء وقف اطلاق النار في سوريا، واكد ضرورة مواصلة هذا المسار لحل وتسوية قضايا المنطقة السياسية، واضاف: إن التعاون والتنسيق بين ايران وتركيا وروسيا يعد خطوة مؤثرة لخفض التوتر وارساء السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة ولابد من استمرار هذه الوتيرة.