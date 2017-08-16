هدمت قوات العدو الصهيوني، فجر الاربعاء، منزل عائلة الشاب الفلسطيني عمر العابد منفذ عملية "حلميش" في قرية كوبر شمال مدينة رام الله.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش العدو مكونة من 20 جيب عسكري وأربعة ناقلات للجند، قرية كوبر، وحاصرت المنزل، وبدأت الجرافات مباشرة بهدمه، في حين اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات العدو في القرية، أدت إلى إصابة مصور تلفزيون فلسطين محمد راضي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.

وأشارت الوكالة إلى أن جرافات العدو هدمت الطابق الثاني لمنزل العائلة، في حين خربت جزئيا الطابق الأول.

وبحسب الهلال الأحمر فقد أصيب خلال المواجهات ٢٧ مواطن، بينهم 12 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و13 حاله اختناق بالغاز، وحالتين سقوط.

فيما نُقلت ثلاثة اصابات إلى مجمع رام الله واصابة واحدة الى المستشفى الاستشاري.

يذكر أن الشاب عمر العابد اقتحم، قبل قرابة الشهر، مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قريتي دير نظام والنبي صالح شمال رام الله، وانسل داخل أحد المنازل، وطعن ٣ مستوطنين، ثم أطلق عليه مستوطن النار وأصابه، قبل أن تعتقله قوات العدو الصهيوني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال والد الشاب عمر ووالدته وشقيقه، بتهمة معرفتهم بنية عمر تنفيذ العملية.

وفي غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال ليلة الثلاثاء 11 مواطناً من الضفة الغربية بعد عملية دهم وتفتيش، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.

وبين نادي الأسير الفلسطيني، أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة الخليل وهم: نسيم نايف عواوده، ومراد تيسير عمر، وأكرم سمارة، وكمال محمد ادريس (19 عاماً)، بالإضافة إلى المواطن عادل البكري.

ومن محافظة طولكرم اُعتقل ثلاثة مواطنين وهم: رامي عقاب جابر وشقيقه عبد الرحمن، بالإضافة إلى المهتدي بالله ابو زيتون (25 عاماً).

ومن محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال المواطن بسام إبراهيم الصالحي شقيق الأسير الجريح رائد الصالحي.

كما واعتقل مواطن من بلدة دير الباشا في محافظة جنين وهو هيثم غوادرة، ومن بلدة دير ابو مشعل في محافظة رام الله والبيرة اُعتقل طه دار طه (40 عاماً).