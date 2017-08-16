كشف نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الحكومة السورية أجرت تحقيقات حول هجوم خان شيخون الكيماوي واستخدمت ضمنها نتائج تحاليل منظمات أجنبية غير حكومية.

وقال في مؤتمر صحفي الأربعاء:على الرغم من امتناع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من زيارة موقع الحادث ومطار الشعيرات بحجة انعدام الأمن في تلك المناطق إلا ان مخرجو تلك المسرحية يدركون أنه سابقا أو لاحقا سيتم أخذ عينات للتربة من مكان الحادث.

وأضاف: أن جماعة القبعات البيضاء التي يتبناها العديد من الدول الغربية، هي جماعة تابعة لجبهة النصر الإرهابية.

وأن من يمول ما يسمى القبعات البيضاء هي دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ويعطون لهؤلاء الإرهابيين شخصيات وأسماء لا يمكن إلا أن تكون في عقولهم المريضة.

من جانب آخر أعلن الوفد البرلماني التونسي الذي زار سوريا مؤخرا عن "تشكيل مجموعة برلمانية تعمل على رفع الحصار وإنهاء المقاطعة الدبلوماسية المفروضة عليها"، لافتين إلى أن تلك المجموعة ستكون مفتوحة لكلّ البرلمانيين التونسيين والعرب والأجانب، على قاعدة الإيمان بأنّ الحرب على سوريا ظالمة وتهدف بالأساس إلى تحييدها عن محور المقاومة.

وأصدر الوفد البرلماني التونسي بيانا فور عودته لتونس، أكد فيه، أن سوريا تخوض اليوم حربا على ثلاث واجهات، أمنية وعسكريّة في مواجهة المجموعات الإرهابية المدعومة إقليميا ودوليا،وثانية اقتصادية بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها، والثالثة دبلوماسية، بسبب المقاطعة الدبلوماسية من طرف العديد من الدول.

ودعا الوفد الحكومة التونسية إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا إلى سالف مستواها والتسريع بالتنسيق الأمني معها حماية للأمن الوطني لتونس.

ميدانياً قتل الجيش السوري مسلحين من السعودية والكويت ودول اخرى في تنظيم داعش الارهابي بعمليات له مدعومة بسلاح الجو ضد تجمعات التنظيم ومحاور تحركه في دير الزور.

وسقط العديد من مسلحي تنظيم "داعش" قتلى بينهم سعوديون وكويتيون في عمليات نفذتها وحدات من الجيش السوري مدعومة بسلاح الجو ضد تجمعاتهم ومحاور تحركهم في دير الزور.

وأفادت وكالة "سانا" بأن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات مع تنظيم "داعش" على محاور الحويقة والرشدية ومحيط المطار وانتهت بمقتل وإصابة العديد من عناصر داعش وتدمير كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.

وأشارت الوكالة إلى أنّ سلاح الجو في الجيش السوري نفذ غارات مكثفة على مقرات وخطوط إمداد لداعش في منطقتي البانوراما والموارد وأحياء الرشدية والحويقة وخسارات وفي قرى الحسينية والبغيلية وحطلة وحويجة صكر وعياش والمسرب.

وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير عدة مقرات لداعش والقضاء على العديد من مسلحيه من بينهم الكويتيان عويد البراك وعايد الدخيل والسعودي "أبو عائشة الجزراوي" والماليزي المدعو "أبو مريم".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أهلية من ريف دير الزور الغربي لسانا عن هروب مجموعة من عناصر "داعش" من بينهم أحد المتزعمين الأمنيين في "داعش" المدعو "جليبيب التونسي" إضافة إلى "أبو طلحة البلجيكي"، وبحوزتهما نحو 39 مليون ليرة سورية (ما يوازي 70 ألف دولار أميركي).

وقام تنظيم "داعش" الثلاثاء بتصفية عدد من عناصره الأجانب بتهمة الفرار من أرض المعركة في أحياء المدينة، ومدينة موحسن وقريتي البوليل وبقرص.

إلى ذلك ذكرت الحكومة السورية أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة دمر كنيسة سيدة البشارة في الرقة.

ويذكر أنه لقى 19 مدنيا مصرعهم وأصيب عدد آخر، لم يتم إحصاؤه، في مدينة الميادين وقرية التبنى بريف دير الزور، جراء قصف لطيران "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة.

وكانت ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن طيران التحالف قصف الأحياء السكنية في مدينة الميادين والأطراف الشمالية من بلدة التبنى بريف دير الزور؛ ما تسبب في استشهاد 19 مدنيا وإصابة آخرين ووقوع أضرار مادية بالبنى التحتية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد شكلت تحالفا دوليا بهدف محاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش" في أغسطس عام 2014، إلا أن الضربات الجوية التي نفذها طيران التحالف ضد المدنيين تتوالى منذ عدة أيام، مما أدى إلى تقوية داعش مرة أخرى واستعادتها لبعض رقع الأرض في الرقة، كما أدت الضربات إلى مقتل وإصابة مدنيين في الرقة ودير الزور والحسكة وحلب، والرقة.

* الدفاع الروسية: 11 انتهاكا لوقف اطلاق النار في مناطق يسيطر عليها إرهابيون

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي والتركي لاحظا 11 حالة اطلاق نار معظمها جاء من المناطق التي يسيطر عليها إرهابيون خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة الاربعاء في بيان لها -وفق ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية- أن "الوضع في مناطق تخفيض التصعيد كان مستقرا ولكن سجل أعضاء اللجنة الروسية التركية المشتركة التي تحقق في انتهاكات وقف اطلاق النار، سبع حوادث اطلاق نار خلال الاربعاء في محافظتي اللاذقية وحلب، بينما لاحظ أعضاء اللجنة التركية ثلاثة انتهاكات في محافظة دمشق وواحدة في محافظة إدلب".

وقالت وزارة الدفاع الروسية "إن معظم حالات اطلاق النار العشوائي صدر من أسلحة صغيرة شوهدت في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو "جبهة النصرة" والجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش".