وأضاف الوزير القطري أن "مجلس التعاون الخليجي قام على مفهوم الأمن الاستراتيجي وبني على الثقة، ولكن للأسف فُقد هذا العامل مؤخرا بسبب الأزمة"، معربًا عن أمله باستعادة هذه الثقة.
وأشار إلى أن دولة قطر كانت إحدى الدول المؤسسة لمجلس التعاون، وتعتبر المنظمة مهمة جدا بالنسبة للجميع في المنطقة، واعتبر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية أن منطقة الخليج الفارسي، تعيش حاليا حالة عدم استقرار "بسبب أزمة لا أساس لها".
ودعا الوزير القطري مجددًا الدول المقاطعة للدوحة إلى تقديم أدلة تدعم اتهاماتها، ولفت إلى أن 72 يوما مرت منذ بداية تطبيق الإجراءات دون تقديم أي مستند.