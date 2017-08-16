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رقم الخبر: 200610 تاريخ النشر: آب 16, 2017 الوقت: 17:55 الاقسام: عربيات  
قطر: إعادة الثقة بين دول مجلس التعاون تتطلب وقتًا طويلًا

قطر: إعادة الثقة بين دول مجلس التعاون تتطلب وقتًا طويلًا

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي ستتطلب وقتًا طويلًا بسبب الأزمة الدبلوماسية التي تعصف به منذ أكثر من شهرين.
وأضاف الوزير القطري أن "مجلس التعاون الخليجي قام على مفهوم الأمن الاستراتيجي وبني على الثقة، ولكن للأسف فُقد هذا العامل مؤخرا بسبب الأزمة"، معربًا عن أمله باستعادة هذه الثقة.   
 وأشار إلى أن دولة قطر كانت إحدى الدول المؤسسة لمجلس التعاون، وتعتبر المنظمة مهمة جدا بالنسبة للجميع في المنطقة، واعتبر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية أن منطقة الخليج الفارسي، تعيش حاليا حالة عدم استقرار "بسبب أزمة لا أساس لها".
ودعا الوزير القطري مجددًا الدول المقاطعة للدوحة إلى تقديم أدلة تدعم اتهاماتها، ولفت إلى أن 72 يوما مرت منذ بداية تطبيق الإجراءات دون تقديم أي مستند.
 
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مصدر الخبر: الدوحة/وكالات
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