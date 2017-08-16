أعلنت مصادر أمنية مصرية، مساء الثلاثاء، مقتل شخصين من الشرطة المصرية، أحدهما ضابط برتبة ملازم، في هجومين متفرقين بمحافظة شمال سيناء.

وقال مصدر أمني مصري إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضابط غرب مدينة العريش، عاصمة المحافظة، وأردوه قتيلا، عندما كان يستقل سيارته، ثم لاذوا بالفرار"، مضيفا أن جثة الضابط نقلت إلى مستشفى العريش العسكري، فيما قال مصدر آخر في وقت سابق، إن "مسلحين أطلقوا النار على أمين شرطة في العريش، وأردوه قتيلا ثم لاذوا بالفرار".

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية في بيان إن "الشرطة قتلت مسلحين اثنين في اشتباك في جنوب البلاد".

وقال بيان الداخلية إن المسلحين قتلا في الظهير الصحراوي لمحافظات صعيد مصر، مضيفا "حال مشاهدتهما القوات، قاما بإطلاق النيران فتعاملت معهما، ما أسفر عن مصرعهما وتناثر أشلاء جثة أحدهما لارتدائه حزاما ناسفا".