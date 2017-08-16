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رقم الخبر: 200608 تاريخ النشر: آب 16, 2017 الوقت: 17:50 الاقسام: عربيات  
إقالة رئيس الوزراء الجزائري

إقالة رئيس الوزراء الجزائري

أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء، رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، الذي شغل هذا المنصب منذ أقل من ثلاثة أشهر.
ولم يُعلن عن أسباب الإقالة إلا أنها تأتي بعد أيام من خطاب شديد اللهجة وجهه الرئيس بوتفليقة لرئيس الحكومة داعيا إياه لتغيير السياسات.
وقد أُعلن أحمد أويحيى - رئيس ديوان رئيس الجمهورية - رئيسا جديدا للحكومة، فيما يرى المراقبون أن اختيار أويحيى يهدف إلى دعم الاستقرار في وقت تحاول فيه الجزائر مواجهة آثار انخفاض أسعار البترول مما أثر سلبا على الدخل القومي للبلاد.
ويتزعم أويحيى التجمع الوطني الديموقراطي، ثاني أكبر حزب في الجزائر وحليف جبهة التحرير الوطني.
يذكر أن تبون قد تولى منصب رئاسة الوزراء أواخر مايو الماضي خلفا لعبد الملك سلال.
واحتل عبد المجيد تبون (71 سنة) المشهد الإعلامي منذ عدة سنوات لارتباطه بقطاع السكن، أهم قطاع بالنسبة للجزائريين الذي أداره لأكثر من سبع سنوات في حكومات مختلفة.
 
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مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
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