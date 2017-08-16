تراجع الذهب، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي مع ارتفاع الدولار بفضل بيانات اقتصادية أمريكية قوية وانحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 1ر0 في المئة إلى 20ر1270 دولار للأوقية بحلول الساعة 40ر10 بتوقيت غرينتش ليواصل التحرك بعيداً عن أعلى مستوى في شهرين عند 73ر1289 دولار الذي سجله يوم الاثنين. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 3ر0 في المئة إلى 1276 دولاراً. كما يضغط على الذهب ارتفاع مؤشر الدولار الذي استقر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم أمس، إذ ساهمت بيانات مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة الصادرة في اليوم السابق في تعزيز الشهية للمخاطرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 4ر0 في المئة إلى 66ر16 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 7ر0 في المئة إلى 90ر963 دولار للأوقية. وكسب البلاديوم 9ر0 في المئة إلى 42ر983 دولار للأوقية بعد أن لامس أقل مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.

هذا وارتفعت أسعار النفط بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، إلا أن فائض الإمدادات ما زال يكبح الأسواق. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 14ر51 دولار للبرميل بحلول الساعة 10ر10 بتوقيت غرينتش بزيادة 34 سنتاً أو ما يعادل 66ر0 في المئة عن سعر الإغلاق السابق. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 82ر47 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتاً أو ما يعادل 56ر0 في المئة.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون مثل روسيا بخفض الإنتاج 8ر1 مليون برميل يومياً في الفترة بين يناير/ كانون الثاني من العام الحالي ومارس/ آذار 2018. لكن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي الذي زاد بنحو 12 في المئة منذ منتصف 2016 إلى 42ر9 مليون برميل يومياً يبدد أثر معظم هذا الخفض.