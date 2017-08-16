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رقم الخبر: 200606 تاريخ النشر: آب 16, 2017 الوقت: 19:27 الاقسام: اقتصاد  
شركة الطيران الألمانية تعلن إفلاسها

شركة الطيران الألمانية تعلن إفلاسها

أعلنت شركة الطيران الألمانية (إير برلين)، الثلاثاء، إفلاسها بعدما أبلغتها المساهمة الرئيسية فيها شركة طيران (الإتحاد) الإماراتية، أنها لن تقدم لها أي دعم مالي إضافي.

وذكرت وكالة (أسوشييتد برس) أن شركة الطيران (اير برلين) تقدمت بطلب إشهار إفلاسها، بعد أن أبلغتها شركة الطيران الإماراتية (الإتحاد) أنها لن تقدم أي تمويل إضافي لها. وقالت وزارتا الاقتصاد والنقل، في بيان مشترك، إن الشركة ستحصل على قرض بقيمة 150 مليون يورو (177 مليون دولار) حتى تتمكن من مواصلة رحلاتها في الوقت الحالي.

وأكدت الشركة الألمانية، في بيان، إنه بعد أن سحبت شركة الطيران الإماراتية تمويلها (توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه ليس هناك طريق إيجابي آخر أمام شركة اير برلين).

 
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