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رقم الخبر: 200604 تاريخ النشر: آب 16, 2017 الوقت: 17:41 الاقسام: دوليات  
32 قتيلا في مداهمات بالفلبين تستهدف تجار المخدرات

32 قتيلا في مداهمات بالفلبين تستهدف تجار المخدرات

أعلنت الشرطة الفلبينية، يوم الأربعاء، مقتل 32 شخصا مشتبها بتجارة المخدرات وضبط 107 آخرين خلال 66 عملية أمنية في أنحاء مقاطعة بولاكان.

 وذكر المشرف العام بالشرطة روميو ام كرامات- وفقا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية- أنه تم ضبط 200 جرام من مخدر الميثامفيتامين و786 جراما من مخدر الماريجوانا بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر خلال العمليات التي جرت مساء الثلاثاء. وقتل أكثر من 3200 مشتبه بتجارة المخدرات في اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن بأنحاء البلاد.

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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